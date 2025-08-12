Američtí námořníci pokřtili nové letadlo soudného dne. Pokud ho uvidíte, utíkejte

Základem americké jaderné triády je komunikace. A hlavně palčivá snaha o její udržení až do úplného konce, pokud by se svět skutečně ocitl v situaci jejího eventuálního spuštění.
Stručně řečeno, vrchní velení kdesi v krytu hluboko v masivu Appalačských hor musí mít za všech okolností možnost spojení s ponorkou vyzbrojenou jadernými balistickými střelami na opačné straně planety.
Aby mohla ponorka vypustit střelu, která vymaže město, musí ji to někdo dostatečně spolehlivě sdělit, i kdyby nepřítel systematicky ničil stávající komunikační strukturu
Vedle družic a dalších prvků se o to už od poloviny minulého století starají speciální velitelská letadla TACAMO (Take Charge And Move Out), která nechybějí v žádném katastrofickém filmu s tematikou jaderné války (třeba The Day After z roku 1983) a vzhledem k jejich roli se jim lidově říká letadla soudného dne – doomsday planes.
Letadlo soudného dne udržuje komunikaci
Jejich roli poslední dekády plnil hlavně speciálně upravený proudový letoun Boeing E-6B Mercury, nyní se ale o slovo hlásí Lockheed EC-130J, který bude v následujících letech sloužit námořnímu velení podobných operací.
K čemu přesně letadla TACAMO slouží? Jsou to v podstatě mobilní rádiové extendery, které se v případě nouze pokusí všemi myslitelnými způsoby spojit s jadernými ponorkami.
Dosavadní letadla soudného dne E-6B Mercury
Kritická komunikace je totiž flexibilní, není jako vaše domácí Wi-Fi realizovaná na pevně daných kmitočtech (2,4 GHz/5 GHz), a tak se může velení pokoušet spojit s ponorkou v podstatě v celém rádiovém spektru počínaje velmi dlouhými vlnami VLF (3-30 kHz) a konče centimetrovými vlnami SHF (3-30 GHz).
A zatímco družice s poměrně předvídatelnou dráhou se může stát relativně snadným cílem útoku protivníka, TACAMO prostě vzlétne, splní povely a zase rychle zmizí, aby se samo nestalo terčem – jak se ostatně píše v celé rozepsané zkratce.
Nové populární jméno Phoenix II
Námořní velení si v posledních letech jako nový stroj vybralo už zmíněný a speciálně upravený Lockheed Martin E-130J, no a ten se před pár dny konečně dočkal oficiálního populárního pojmenování Phoenix II, pod kterým bude znám širší veřejnosti i vojenské komunitě.
Nový a letově flexibilnější letoun soudného dne E130J Phoenix
Stejným ceremoniálem v minulosti prošel třeba konstrukčně příbuzný letoun C-130, který dnes všichni známe pod populárním názvem Hercules. C-130 sloužila jako TACAMO v dobách studené války, označení Phoenix proto vyjadřuje znovuzrození a návrat ke kořenům.
Ale zatímco Hercules je občas k vidění i na českém nebi – je to totiž oblíbený létající náklaďák nejen ve službách amerických ozbrojených sil –, phoenixy vidět nechtějte. Pokud se vám to totiž poštěstí, dost možná to bude znamení, že hypotéku už prostě nedoplatíte.