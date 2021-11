Američtí politici chtějí studovat UFO. Připravují nový program

Američtí republikáni i demokraté společně připravují nový program pro studium UFO, respektive UAP (unidentified aerial phenomena). Upozornil na to server Politico.

V rámci tohoto programu by měl mj. vzniknout úřad Anomaly Surveillance and Resolution Office. Jeho úkolem bude získávat co možná nejvíc informací o původu, záměrech… UFO.

Kromě toho by měl rovněž vytvořit rámec pro vývoj a nasazení dalších technologických nástrojů, které budou následně využívány ke studiu dotyčných jevů.

„Strkání hlavy do písku není strategie!“

„Pokud je to technologie, kterou vlastní protivníci nebo jakákoli jiná entita, potřebujeme to vědět,“ řekla iniciátorka celého projektu, newyorská senátorka Kirsten Gillibrand. „Strkání hlavy do písku není ani strategie, ani přijatelný přístup.“

Gillibrand rovněž prozradila, že počet slyšení, jež na toto téma měla během uplynulých 10 let, by spočítala na prstech jedné ruky.

„Což je vzhledem ke zkušenostem, které za poslední dekádu měli členové našich služeb, poměrně znepokojivé,“ dodala.