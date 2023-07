Američtí vědci chtějí prozkoumat stinné stránky přechodu na zelenou energii

V rámci snahy o čistší a ekologičtější budoucnost výroby elektrické energie nese přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům řadu výzev a důsledků. Těžba, výroba, skladování a recyklace kovů a minerálů nezbytných pro obnovitelné technologie, jako jsou elektromobily a solární panely, má dopad na půdu, vodu, přírodu a komunity. Docentka Alida Cantor z Portlandské státní univerzity se proto zabývá dopady tohoto přechodu na životní prostředí.

Na projektu spolupracuje s profesorem environmentálních studií na Státní univerzitě v San Jose Dustinem Mulvaneyem, profesorkou geografie na Nevadské univerzitě v Renu Kate Berry, a odborným asistentem geografie a antropologie na Cal Poly v Pomoně Jamesem Blairem.

Čtrnáctimilionový grant

Cantor získala grant ve výši 650 000 dolarů (v přepočtu asi 14 milionů korun) od americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) v rámci programu „Faktory a dopady přechodu na nové zdroje energie na životní prostředí v komunitách s nedostatečnou péčí o životní prostředí“, který vyčlenil peníze pro začínající vědecké pracovníky, informuje web StudyFinds.

Grant EPA navazuje na projekt financovaný Národní vědeckou nadací, který se týkal propojení energetických a vodních systémů.

Cantor zdůrazňuje, že přechod na čistší zdroje energie je sice zásadní, ale současně s tím může mít celý životní cyklus skladování energie z obnovitelných zdrojů nezamýšlené důsledky pro životní prostředí. Například zvýšená poptávka po lithiových bateriích a elektromobilech vede k obavám ohledně problémů s kvalitou vody, narušením biotopů a vhodných životních podmínek ohrožených druhů v důsledku jeho těžby.

„Je jednoduché tvrdit, že zelená energie je dobrá, aniž bychom se kriticky zajímali o to, co ve skutečnosti znamená pro konkrétní lidi na konkrétních místech. O to se zde snažíme," vysvětluje Cantor v univerzitním prohlášení. „Přechod na nové zdroje energie musí proběhnout, ale jak ho učinit lepším pro lidi, kterých se týká?“

Ve spolupráci s vědci ze San Jose State University, University of Nevada Reno a California State Polytechnic University se tým okolo Cantor snaží pochopit, jak může přechod na obnovitelné zdroje energie maximalizovat pozitivní dopady a minimalizovat negativní dopady na komunity, a tím podpořit environmentální spravedlnost.

Základem budou diskuse a rozhovory

Ústředním bodem práce rozhovory s členy komunit, kterých se týkají různé projekty obnovitelných zdrojů energie ve Washingtonu, Oregonu, Nevadě a Kalifornii. Případové studie budou zahrnovat navrhovaný důl na lithium, geotermální zařízení na těžbu lithiové solanky, továrnu na výrobu baterií pro elektromobily, zařízení na skladování energie z baterií, zařízení na přečerpávací vodní energii a podnik na recyklaci baterií.

Některé z těchto případů jsou stále ve fázi plánování nebo povolování, což dle Cantor představuje důležitou příležitost pochopit probíhající transformace. Právě spolupráce se zastánci a odpůrci projektů, tvůrci politik a členy dotčených komunit umožní vědcům posoudit, jak jsou při přechodu na novou energetiku rozděleny přínosy a zátěž.

Cantor zdůrazňuje důležitost studia projektů ve fázi plánování nebo povolování, protože nabízejí cenný pohled na probíhající transformace. Výzkum bude navíc zahrnovat diskusní skupiny a workshopy, na nichž se sejdou členové komunit z různých lokalit, aby se podělili o zkušenosti a vypracovali osvědčené postupy pro řízení a realizaci. Konečným cílem je zajistit, aby transformace energetického sektoru byla udržitelná a ekologicky spravedlivá.