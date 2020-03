Američtí vojáci trénují likvidaci nepřátelských bunkrů ve virtuální realitě

Moderní útočné i obranné systémy jsou sice obvykle velmi účinné, ale zároveň také náročné na obsluhu a údržbu. Proto je užitečné s těmito systémy trénovat, buď v reálných situacích anebo ve virtuální realitě.

Americká armáda má v současné době k dispozici tisíce virtuálních tréninkových zařízení. Nově jsou mezi nimi i simulátory virtuální reality pro výcvik se systémem M3E1 Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System, což je americká mutace legendární pancéřovky Carl Gustav švédské společnosti společností Saab Bofors Dynamics.

Pro US Army to není úplně nová záležitost. Virtuální realitu využívají od roku 2012. Cílem je, aby bojové simulace byly co nejvěrnější a blízké reálným situacím.

Simulace boje s pancéřovkou? Proč ne!

Pentagon nedávno zveřejnil záběry, které ukazují americké vojáky z jednotky 10th Special Forces Group (Airborne), kteří používají pancéřovku M3E1 Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System během ukázky výcviku na zařízení Reconfigurable Virtual Trainer. Tento výcvik probíhal na evropské základně 7th Army Training Command’s Grafenwoehr training area v Německu.

Systém M3E1 Multi-purpose Anti-armor Anti-personnel Weapon System (MAAWS) je pancéřovka ráže 84 milimetrů, která byla navržena tak, aby likvidovala lehce obrněné cíle do vzdálenosti 500 metrů, zatímco měkké cíle na vzdálenost až 800 metrů. M3E1 MAAWS vyžaduje dvoučlennou obsluhu. Jeden voják zbraň nese a střílí na cíl, zatímco ten druhý nese munici a zbraň nabíjí.

O kvalitě pancéřovky Carl Gustav svědčí i to, že varianta M1 vznikla již v roce 1946 a systém se přesto stále používá. S touhle zbraní můžete do mořské vody, můžete si ji vzít na seskok padákem, a také je možné ji používat jak ve dne, tak i v noci.

Pancéřovka M3E1 je o 28 procent lehčí, nežli předešlá verze M3 a obsahuje řadu šikovných vylepšení. Má k dispozici elektronický systém kontroly palby, který pomáhá obsluze zaměřit jak statické, tak i pohyblivé cíle. Tento zbraňový systém je navržený tak, aby mimo jiné umožnil pěchotě různými způsoby ničit bunkry a podobná opevnění protivníka.