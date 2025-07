Amerika je v dronech pozadu, už ale kopla do vrtule. LUCAS je na první pohled jasnou odpovědí na obávané šáhidy

Zatímco na začátku ruské invaze byl symbolem velkého útočného dronu na ukrajinském bojišti turecký bayraktar, kvůli masivní PVO a rušičkám jej na tomto postu poměrně brzy vystřídaly sebevražedné létající mopedy HESA Šáhid-136 ve službách protistrany.

Relativně levné autonomní stroje s rozpětím křídel 2,5 metrů unesou 50kg bojovou hlavici do vzdálenosti až 2 500 kilometrů a při cestovní rychlosti asi 185 kilometrů.

Levné a efektivní pro vyčerpávající boj

Ukrajina se ale nenechala zahanbit a dnes fascinuje mezinárodní veřejnost podobnými dálkovými útoky na energetickou a vojensko-průmyslovou infrastrukturu.

Armády celého světa tak mohou sledovat, jak poměrně jednoduchá technologie úspěšně zasahuje cíle a to za zlomek ceny sofistikovaných střel s plochou dráhou letu a dalších raketových technologií – byť i díky masivnímu nasazení v rojích, které zahltí PVO.

Šáhidy jsou považovány za jednu z nejúspěšnějších zbraní, které v tomto konfliktu používá ruská armáda. Proto není divu, že se je v ostatních zemích snaží napodobit a co nejrychleji zařadit do svých ozbrojených sil.

LUCAS je šáhid made in USA

Týká se to i Spojených států, které 16. července představily nový a levný sebevražedný systém LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System). Už na první pohled je americkou odpovědí na íránské šáhidy. Zároveň se ukazuje, že USA nemají v dronových technologiích nadvládu a že to jsou naopak ony, kdo teď dohání pokrok jiných zemí. Koho by napadlo, že Amerika bude napodobovat Írán!

Systém LUCAS vyvinula arizonská společnost SpektreWorks během velmi krátké doby. Stačilo jim pouhých 18 měsíců, zatímco dříve by bylo potřeba až několik let. Nutno podotknout, že není divu, LUCAS totiž zřejmě vychází z designu cvičných létajících terčů FLM 136 opět od SpectreWorks.

Kluzák sice připomíná šáhidy, ale obsahuje modulární prvky, díky nimž se může stát sebevražedným dronem, ale například také komunikačním centrem. Dokáže se autonomně koordinovat s dalšími platformami a lze ho využít k hejnovým operacím.

Zásadní výhodou těchto dronů je jeho schopnost pronikat moderní protivzdušnou obranou při masových útocích, přičemž cena šáhidu představuje jen zlomek oproti řízeným střelám. V současné doby mají drony typu šáhid nebo je alespoň vyvíjejí kromě Íránu, Ruska a Spojených států, také například v Bělorusku, Izraeli, Číně, Ukrajině, Turecku, Venezuele, Súdánu, Etiopii, Sýrii, Jemenu a Severní Koreji. V budoucích válkách se s nimi očividně musí počítat.