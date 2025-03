Amerika spustila na vodu první robotickou válečnou loď. USX-1 Defiant měří dobrých 55 metrů a čekají ji první námořní zkoušky

Drony už ovládly nebe, na Ukrajině se prohánějí nejrůznější prototypy i tamními houštinami a známe jejich operační úspěchy z Černého moře. Bylo tedy jen otázkou času, kdy někdo promění v dron i mnohem rozměrnější plavidlo.

Přesně tím se nedávno pochlubila americká agentura pro obranné technologie DARPA, která má vlastní program vývoje lodí typu NOMARS (No Manning Required Ship). Jak už jeho název napovídá, obejdou se bez lidské posádky, takže je bude moci operátor ovládat z druhé strany světa a s joystickem v ruce.

První americká plně robotická válečná loď

DARPA v srpnu 2022 vybrala firmu SERCO, která měla zhotovit demonstrátor a letos v únoru už agentura zveřejnila fotografie prvního funkčního prototypu s označením USX-1 Defiant.



Robotická loď USX-1 Defiant

Podle dostupných záběrů už byl spuštěn na vodu, ale zatím nemá na palubě žádné bojové systémy či systémy potřebné k plnění skutečných misí. Na jaře jej čekají testy na moři. Pozoruhodná loď bez posádky je dlouhá zhruba 55 metrů a má výtlak 240 tun. .

Námořnictvo má hromadu dronů, USX-1 Defiant je ale něco úplně jiného

Americký Pentagon se sice velmi zajímá o rozmanité námořní drony či lodě bez posádky, projekt NOMARS ale zaplňuje důležitou technologickou mezeru. USX-1 totiž samozřejmě není jediný ani první americký USV (Unmanned surface vehicle). Těch existuje celá řada. Vyznačuje se ale svojí konstrukcí.

Většina amerických námořních dronů je buď příliš malá na to, aby mohla mít na palubě člověka (například Saildrone), anebo sice může operovat autonomně, ale zároveň stále disponuje technologiemi pro lidskou posádku (například USV Mariner). Jsou to tzv. „lodě s možnou lidskou posádkou“ (optionally manned ships) a často přestavěné z klasických plavidel.



Pokud je ale na palubě člověk, automaticky to znamená, že musí mít loď hromadu dalších a drahých prvků, které zabírají místo: od řízení až po bezpečnost a pohodlí (kajuta, toaleta, aj.). To vše ovlivňuje velikosti plavidla, potenciální nosnost výzbroje, jeho hydrodynamiku, pohyblivost a konečně i výkon v boji.

Plně robotická loď může být v tomto směru mnohem efektivnější. Pokud by například na NOMARS kategorie Defiant vypukl požár, spustí se autonomní hasicí systém, který zaplní prostory speciálním plynem. Lidská posádka by z takového hašení neměla radost, ale robotická loď si to může klidně dovolit.