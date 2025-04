Ameriku by mohl chránit před raketami obří roj sebevražedných družic. Bizarní idea zatím existuje jen na papíře

Železná kopule Iron Dome se stala jedním z nejslavnějším armádních systémů a to už jen kvůli tomu, že její práce je poměrně dobře vidět a slyšet. Systém, o kterém mluví i někteří čeští politici, chrání území Izraele před raketami krátkého doletu.

Donald Trump chce postavit její obdobu, která bude na pomyslném opačném konci raketového spektra. Zlatá kopule (Golden Dome) bude komplexní štít chránící Spojené státy před celou řadou raketových hrozeb včetně balistických, hypersonických a pokročilých řízených střel.

Roj až dvou tisíc družic za 25 miliard dolarů

Se zajímavým řešením pro Golden Dome přišla technologická a poradenská firma Booz Allen. Navrhuje stavbu dnes tolik populární satelitní konstelace. Do vesmíru by se vydalo 1000 až 2000 družic, které by obíhaly ve 20 rovinách několik stovek kilometrů na Zemí.

Hmotnost jedné družice by se pohybovala mezi 40 až 80 kilogramy. Předpokládá se, že by se při jednom startu některé z velkých raket vydala do vesmíru až stovka těles najednou. Nabízí se například New Glenn, který disponuje velkým aerodynamickým krytem.



Nápad zatím existuje jen v hrubých rysech a tomu odpovídá i propagační grafika

Hlavní poradce společnosti Booz Allen a bývalý ředitel Agentury pro protiraketovou obranu Trey Obering, uvedl, že podobná vize přišla zhruba na 25 miliard dolarů.

Celá konstelace s názvem Brilliant Swarms by s trochou nadsázky fungovala jako jeden organismus. Družice by o sobě navzájem věděly a používaly umělou inteligenci.

Sledují, varují a sebevražedně zničí

Brilliant Swarms by fungoval jako systém včasného varování před řadou raketových hrozeb včetně balistických a hypersonických řízených střel s plochou dráhou letu nebo bezpilotních letounů.

Kromě toho by ale dokázal balistickou raketu také sám eliminovat a to už v počáteční fázi letu. Jak? Část družic by raketu pozorovala, další, které by byly zrovna v ideální pozici vůči letící raketě, by do ní narazily. Družice nemají nést žádné protistřely nebo výbušniny. Raketa by byla zničena pouhou kinetickou energií.

Inpsirace na Ukrajině

Podle SpaceNews se Booz Allen inspirovala ukrajinskou aplikací GIS Arta, které se přezdívá „Uber pro dělostřelce“. Pokud mají vojáci vhodný cíl, který objeví například pomoci dronu, přidělí mu aplikace nejbližší dostupnou dělostřeleckou či jinou jednotku, která cíl rychle zničí.



Ukrajinský systém GIS Arta

Samotná firma Booz Allen nevyrábí žádné družice a nemá samozřejmě ani vlastní rakety. Celý projekt by realizovala s partnery, se kterými už spolupracuje. Detaily ale zatím neodhalila.

Název konstelace trochu připomíná Brilliant Pebbles z konce 80. let. Systém se měl skládal z tisíců malých družic tak, aby jich stovky byly neustále nad Sovětským svazem. Na palubě každé družice měly být rakety schopné zasáhnout raketu krátce po jejím startu. V principu tedy velmi podobný systém, který je dnes ale mnohem lépe realizovatelný díky umělé inteligenci, levnějším a dostupnějším vesmírným nosičům apod.