Ani elektrokolo se neobejde bez softwaru. Aplikace Bosch Flow kolo pohlídá, nastavuje výkon i naviguje

V článku, kde jsem popisoval, jak se jezdí na elektrickém kole typu gravel, jsem několikrát zmínil, že samostatně budu psát ještě o mobilní aplikaci Flow. Ta je středobodem tzv. Chytrého systému, pod který Bosch sdružuje všechny své součástí elektrokol. Motor a berany. Jezdili jsme na elektrickém gravelu Canyon s motorem Bosch SX Přes Flow se kolo zaregistruje, nastavuje, jsou v ní zaznamenané jeho součásti, servisní úkony, eviduje všechny jízdy a může fungovat jako navigace. S mobilním telefonem na řídítkách dokáže vytvořit pokročilý palubní počítač. Flow je k dispozici zdarma pro Android a pro iOS.

Registrace nového kola s Chytrým systémem od Bosche do aplikace Flow. Telefon s kolem komunikuje přes Bluetooth Nové kolo si do Flow zaregistrujete ke svému účtu. Je možné, že aplikace rovnou najde, že pro kolo existuje nová verze softwaru a nabídne její instalaci. Aktualizační balík se nejprve stáhne, potom proběhne nahrání do kola. Celé to trvá třeba něco přes deset minut.

Úvodní obrazovka po instalaci kola. Uvedené problémy se po chvíli vyřešily samy, aplikace se jen napřed snažila detekovat palubní počítač, který u tohoto kola nebyl, a synchronizovaly se hodiny • Informace k aktualizaci softwaru kola • Průběh aktualizace Bosch připravuje nové verze softwaru každých pár měsíců a často v nich najdete velmi praktické novinky. Rozhodně nejde o obecné „Opravili jsme několik chyb“, jak se stává běžné u aktualizací mobilních aplikaci. Na této stránce si můžete prohlédnout, co poslední aktualizace do systémů elektrokol přinesly. Softwarovým funkcím a aplikaci Flow jsem se podrobně věnoval ve starším článku. V tomto nebudu všechno psát znovu, ale zaměřím se na nové funkce, které loni ve Flow nebyly, nebo jsem je s tenkrát testovaným kolem neměl k dispozici. V testovaném kole byl hardwarový modul, který dokáže sledovat, kde se kolo nachází. Aplikace Flow pak varuje při odcizení a na mapě ukáže polohu kola.

Chytrý zámek hlídá kolo Součástí motoru testovaného kola Canyon byl tzv. ConnectModule. To je elektronický modul, který obsahuje GPS s komunikační SIM a dokáže kolo aktivně chránit proti odcizení. Záleží na výrobci, jakou konfiguraci zvolí, někdy může být ConnectModule jen jako dokoupitelné příslušenství. Jakmile se neodemknuté kolo se zapnutou funkcí eBike Lock & Alarm pohne, dostanete o tom na telefon zprávu. V aplikaci najdete na mapě pozici, kde se kolo zrovna nachází. Pozice se samozřejmě neustále aktualizuje. Kromě toho se u kola hned aktivuje nepříjemná zvuková výstraha. Když mám na vypnutém kole aktivní ochranu eBike Lock & Alarm a někdo s ním chce odejít, tak: Na displej telefonu okamžitě dostanu notifikaci, že se kolo pohnulo a měl bych ho zkontrolovat. Po otevření aplikace Flow vidím na mapě jeho poslední známou polohu. Mohu zde vybrat, jestli jde o falešný poplach, nebo jestli bylo kolo odcizeno. Na samotném kole začnou blikat kontrolky ovladače. Po chvíli se ozve zvukové upozornění, které není možné ze strany kola nijak vypnout. Jde to pouze z telefonu, kde poplach označíte jako falešný.

Takhle to vypadá na mobilu: Kritické upozornění, že se kolo pohnulo • Zobrazení polohy a stopy na mapě v aplikaci • Po označení, že jde o falešný poplach ConnectModule má vlastní akumulátor nezávislý na baterii elektrokola a informace o poloze zvládne posílat až osm dnů.

Kolo se po poplachu neodemkne samo, musíte to potvrdit • Později budu psát o komponentách kola, které jsou ve Flow zapsané – tohle je zmíněný ConnectModule Funkce eBike Lock & Alarm je součástí předplatného Flow+. Uživatel má po pořízení kola rok v ceně, potom se platí buď 999 Kč ročně, nebo 99 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že cena elektrokol s těmito motory je spíše nad sto tisíci korunami než pod nimi, může se to hodně vyplatit. Zdarma je u kol s motorem Bosch základní zamykání eBike Lock. Elektronika se u něj odmítne aktivovat, pokud není v dosahu Bluetooth přiřazený mobilní telefon, nebo v držáku na řídítkách není zasunutý odnímatelný displej Kiox. V nastavení si zvolíte, kterou z těchto možností chcete pro odemykání a deaktivaci použít; toto nastavení se použije i pro pokročilý eBike Lock & Alarm. U základní ochrany ale není problém kolo odvézt, dá se na něm i odjet bez zapnutého motoru.

Porovnání obou zabezpečovacích funkcí • Kolo mohu odemknout telefonem v dosahu (najde si ho samo), připojením displeje, nebo oběma možnostmi • Upozornění na mobil a zvuková výstraha se dají nastavit samostatně Alarm mě trochu vypekl, když jsem si šel brzo ráno do garáže připravit kolo na vyjížďku, a odemykací mobil zůstal v domě mimo dosah Bluetooth. I když zvukové upozornění není žádná siréna, v tuto chvíli bylo opravdu hodně slyšet… Možná by nebylo špatné mít možnost nastavit nějakou safe zónu, ve které eBike Alarm nebude reagovat. Na druhou stranu doma v garáži má hlídání také smysl. Důležitou novinkou je možnost vlastního předvýběru jízdních režimů. Dříve je určovali výrobci kola a nedaly se uživatelsky ovlivnit.

Výběr jízdních režimů pro kolo Součástí jedné z letošních aktualizací bylo nové nastavení oblíbených jízdních režimů. Je to velmi důležitá změna, protože si s ní můžete do kola vybrat přesně ty režimy, které vám vyhovují. Dříve tato volba byla na výrobcích kol. Oni sami určovali, které jízdní režimy aktivují do čtyř pozic dostupných v motoru, a nijak jste to nemohli ovlivnit. Reálně jste pak třeba polovinu z nich vůbec nevyužili. Takhle jsem při svém loňském testu horského kola režimy Turbo a eMTB pouze vyzkoušel a celou dobu jezdil jen na nižších Tour+ a Eco. U gravelového Canyonu – viz následující článek – by to bylo podobné, zde bych nevyužil tovární volby Turbo a Sprint. Motor a berany. Jezdili jsme na elektrickém gravelu Canyon s motorem Bosch SX Jenže teď si do čtyř pozic mohu nastavit režimy, které chci. Na výběr jsem jich měl sedm a každý má trochu jinou charakteristiku. Liší se výkonem a způsobem, jakým motor reaguje na šlapání cyklisty. Nakonec jsem skončil se sestavou Auto, Tour+, Eco. Ve čtvrté pozici jsem nechal nepoužívaný Tour.

Na prvním obrázku jsou režimy, které Canyon do svého kola nastavil • V aplikaci Flow je mohu změnit • Turbo a Sprint, které pro mě byly zbytečně silné, jsem nahradil vhodnějšími režimy Tady jsou režimy, které testovaný Canyon Grizl podporoval, s jejich základní charakteristikou. Vycházím z popisu výrobce motoru Bosch: Turbo: Přímá, maximální podpora výkonu až do 340 % vlastního výkonu, ideální režim pro strmá stoupání, podporuje až vysoké frekvence šlapání

Přímá, maximální podpora výkonu až do 340 % vlastního výkonu, ideální režim pro strmá stoupání, podporuje až vysoké frekvence šlapání Sprint: Dynamická podpora až 280 % vlastního výkonu, čím rychleji šlapete, tím silněji vás pohon podporuje. Pro sprinty, prudká stoupání nebo rychlé dojíždění do práce.

Dynamická podpora až 280 % vlastního výkonu, čím rychleji šlapete, tím silněji vás pohon podporuje. Pro sprinty, prudká stoupání nebo rychlé dojíždění do práce. eMTB: Dynamická podpora až do 340 % vlastního výkonu s funkcí Extended Boost pro snadné překonávání kořenů a kamenů, ideální pro horská kola.

Dynamická podpora až do 340 % vlastního výkonu s funkcí Extended Boost pro snadné překonávání kořenů a kamenů, ideální pro horská kola. Auto: Automatická optimální podpora, nezávislost na vlastním výkonu, automatické přizpůsobení jízdní situaci a podpora až o 340 %. Ve stoupáních nebo při náhlém protivětru není nutné ručně přepínat jízdní režimy.

Automatická optimální podpora, nezávislost na vlastním výkonu, automatické přizpůsobení jízdní situaci a podpora až o 340 %. Ve stoupáních nebo při náhlém protivětru není nutné ručně přepínat jízdní režimy. Tour+: Plynulá, přirozená asistence až do 340 % vlastního výkonu, energeticky úsporná jízda na rovných trasách. Podpory plynule přechází mezi jízdními režimy Eco a Turbo.

Plynulá, přirozená asistence až do 340 % vlastního výkonu, energeticky úsporná jízda na rovných trasách. Podpory plynule přechází mezi jízdními režimy Eco a Turbo. Tour: Rovnoměrná podpora až do 140 % vlastního výkonu, pro dlouhé trasy.

Rovnoměrná podpora až do 140 % vlastního výkonu, pro dlouhé trasy. Eco: Nízká podpora s maximální účinností až 60 % vlastního výkonu, ideální pro dlouhé trasy. Jiné typy kol mohou mít k dispozici jiné režimy. Na výběr jsou ještě Race, Cargo, Limit. Jinak lze ještě všude využít režim bez podpory, kdy motor vypnete a šlapete jako na běžném kole. Na egravelu mi nejvíc vyhovoval režim Tour+, stejně jako loni na horském kole. Je hodně silný, ale současně úsporný. Několik dlouhých jízd jsem pak absolvoval s režimy Eco a Auto.

Každý režim má svoji barvu Každá ze čtyř pozic má v aplikaci přiřazenou jednu barvu: zelenou, modrou, fialovou a červenou. Touto barvou svítí i na displeji na řídítkách. Když máte kolo bez displeje, stejnou barvu uvidíte i na panelu základního ovladače. Výběr jízdního režimu ale není jediná věc. Každý z nich je ještě možné z Flow individuálně nastavit.

Jízdní režimy se dají ještě jemně nastavit Volbou jednoho ze čtyř režimů ale možnosti nekončí. U každého, který v kole máte, ještě můžete provádět podrobná nastavení. Na maximální rychlost asi sahat nebudete, jedině, že byste měli nějaký důvod snižovat ji pod zákonnou hranici 25 km/h. Zvýšit tuto hranici není v aplikaci možné. Jiné to může být u maximálního točivého momentu. Toto nastavení má vliv zejména u nízké kadence (když pomaleji točíte pedály). Snížení momentu ušetří energii a zvýší dojezd; a obráceně. U všech nastavení je možnost ovlivnit je v pěti stupních dolů a v pěti nahoru.

U každého jízdního režimu je možné jemně doladit čtyři parametry • Nakonec jsem si trochu přizpůsobil všechny režimy • Všimněte si na těchto obrázcích barev. Každá z pozic pro režimy má svoji, která se ukazuje všude, když je aktivní – aktuálně třeba fialová k Tour+ Nejvíc jsem experimentoval s Asistencí a trochu Dynamikou. Asistence ovlivňuje, jak moc velkou podporu přidává motor s ohledem na sílu vašeho šlapání. Standardní nastavení jízdních režimů mi připadalo až příliš silné, proto jsem šel u Asistence často několik stupňů do minusu. Pocitově největší vliv má asi Dynamika. Když se rozjíždíte a šlápnete do pedálů, elektrokolo při tom pomůže silněji, než jak potom pomáhá při běžné jízdě. Při rozjezdu nejvíc cítíte, že máte na kole motor. Tímto nastavením můžete pomoc při rozjíždění snížit a ušetřit energii. Nebo i zvýšit, ale potom bych si už dával pozor, abych kolo při prvním šlápnutí nepostavil na zadní. Úpravou těchto parametrů doladíte chování kola tak, aby při jízdě reagovalo tak, jak potřebujete. Já jsem se většinou snažil dosáhnout toho, aby pomoc motoru nebyla tak silná a aby se mi prodloužil dojezd. Na druhou stranu po nemoci, kdy jsem se chtěl ještě šetřit, jsem prostřednictvím nastavení dosáhl u stejného režimu vyšší podpory.

Bosch v aplikaci vysvětluje, jaký vliv na jízdu má nastavení jednotlivých parametrů U každého ze zvolených režimů vidíte ve Flow odhadovaný dojezd. Kolo ho počítá z aktuální kapacity baterie a bere v úvahu váš jízdní styl v poslední době. Odhady jsou ale hodně pesimistické, není problém dosáhnout i na dvojnásobek. Aplikace ale neví, co vás čeká na cestě, jestli pojedete do kopců, nebo se povezete po rovině, případně i dolů. Raději asi nechce slibovat, co potom nesplní. Aplikace Flow také sdružuje informace o komponentách, dá se v ní plánovat trasa, zaznamenává jízdy a s mobilem na řídítkách může fungovat jako palubní deska.