Ani po roce nejsou jasné příčiny havárie Boeingu 737 v Číně. Vyšetřování probíhá, konec je v nedohlednu

Přesně před rokem – 21. března 2022 – havarovalo v Číně letadlo Boeing 737-89P, které se dle očitých svědků doslova zřítilo z oblohy. Tragédie si vyžádala životy 123 cestujících a devíti členů posádky. Podle některých zdrojů mohl být příčinou úmyslný čin, nicméně vyšetřování Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) a Čínského úřadu pro civilní letectví (CAAC) stále probíhá.

Pravidelný vnitrostátní let číslo 5735 společnosti China Eastern Airlines z čínského Kunmingu do Kantonu probíhal až zhruba do poloviny trasy tak, jako mnohokrát předtím. Pak se ale odehrálo něco nečekaného, následkem čehož stroj narazil v blízkosti města Wu-čou ve vysoké rychlosti do země. Se 132 obětmi se jedná o třetí nejsmrtelnější letecké neštěstí v Číně.

Vyšetřování je v plném proudu

V předvečer výročí této tragické události vydal Čínský úřad pro civilní letectví krátkou zprávu, ve které uvedl, že vyšetřování je v plném proudu a vyšetřovací tým provedl podrobné prohlídky trosek, aby zjistil funkční stav klíčových řídicích prvků před havárií, informuje web The Aviation Herald.

Na více než stovce součástek byly provedeny různé experimenty a analyzovány příčiny jejich poškození. Kromě toho byla prověřována údržba, organizace a řízení letecké společnosti, služby řízení letového provozu, pozemní obsluha letiště, hmotnost a vyvážení, zavazadla, náklad, pošta a případné nebezpečné látky.

„Byly provedeny studie funkčnosti, simulace a validace pomocí letových simulátorů a skutečných letadel. Nehoda je však velmi komplikovaná a ojedinělá, proto vyšetřování stále pokračuje a bude zahrnovat analýzu možných příčin a experimentální ověření.“ uvádí CAAC.

Co je v tuto chvíli známo?

První zprávy ze záznamníku letových údajů naznačovaly úmyslný pád řízený z kokpitu. Ovládací prvky byly údajně nastaveny tak, aby letadlo přešlo do střemhlavého letu. To vedlo vyšetřování směrem k pilotovi nebo k možnosti že se do kokpitu dostal někdo nepovolaný. Čínské aerolinky však této verzi oponují s tím, že je nepravděpodobné, že by někdo pronikl do kokpitu, protože nebyl vyslán nouzový kód.

17. května 2022 deník The Wall Street Journal s odkazem na nejmenovaný zdroj blízký americkým vyšetřovatelům uvedl, že z údajů z černých skříněk vyplývá, že se jednalo o záměrnou havárii. Letadlo bylo úmyslně uvedeno do vertikálního střemhlavého letu osobou v pilotní kabině. Podvozek a klapky nebyly během klesání letadla vysunuty.

Informace o záměrném navedení letadla do terénu je však – přinejmenším zatím – nutné považovat za neoficiální. Ačkoli by se nejednalo o první případ, kdy se něco podobného stalo, konečnou odpověď na otázku, co stálo za tragédií, přinese až závěrečná zpráva z vyšetřování.