Už je to pár let, co jsme vám ukázali modely Michala Traje, u kterých je opravdu těžké uvěřit, že jsou z papíru…

V dnešní galerii pro vás máme další, ale jestli jste toho názoru, že tenhle zážitek fotka nepřenese, zajděte se na Michalovy výtvory podívat naživo. On a podobně „postižení“ se sejdou na soutěžní výstavě papírových modelů Modelářský svět 2021 v Technickém muzeu v Brně o víkendu 18.–19. září (událost na Facebooku).