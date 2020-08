Anthony Levandowski půjde za krádež obchodních tajemství týkajících se autonomních aut na 18 měsíců do vězení

Bývalý inženýr Googlu Anthony Levandowski, který ve firmě pracoval na vývoji autonomních vozidel, byl odsouzen k osmnácti měsícům vězení. Provinil se odcizením důvěrných dokumentů, týkajících se samořídících technologií Google Self-Driving Car Project, jež byl v prosinci roku 2016 přejmenován na Waymo.

Jeho právníci ještě minulý týden žádali soudce okresního soudu o bezpodmínečné propuštění. Argumentovali tím, že rok domácího vězení, pokuty, finanční náhrada a výkon veřejně prospěšných prací byly pro obviněného dostatečným trestem. O rozsudku informuje server Ars Technica.

Na 18 měsíců za mříže

Soudce William Alsup zdůvodnil osmnáctiměsíční trest tím, že pokud by obžalovaného neposlal do vězení, vyslal by tím signál dalším inženýrům, že krádež obchodního tajemství je v pořádku. Levandowski se provinil tím, že do svého osobního notebooku stáhl v prosinci 2015, kdy odcházel z Googlu, tisíce dokumentů.

Sám však před soudem přiznal krádež jednoho jediného dokumentu. Dle soudce se přitom jednalo o „největší trestný čin v oboru obchodního tajemství, jaký kdy viděl“.

Levandowski začal následně pracovat na svém vlastním startupu Otto, který se – světe, div se – zabýval autonomním řízením. V srpnu 2016 koupil jeho firmu Uber, který za ni zaplatil 680 milionů dolarů. V květnu 2017 však byl Levandowski vyhozen poté, co odmítl odpovědět na otázky v právním sporu mezi Googlem a Uberem.

Společnosti Uber a Waymo se v roce 2018 dohodly na mimosoudním vypořádání ve výši 244 milionů dolarů. Další bývalý zaměstnanec Googlu Lior Ron, který s Levandowskim spoluzakládal Otto, se s Waymem vyrovnal částkou ve výši 9,7 milionů dolarů a je nadále zaměstnán v Uberu na manažerské pozici.

Vězení se odkládá kvůli COVIDu-19

Součástí rozsudku je také náhrada škody ve výši 756 499 amerických dolarů (necelých 17 milionů korun), které odsouzený musí zaplatit společnosti Waymo. Původně měl zaplatit částku 179 milionů dolarů, ale protože toho nebyl schopen, požádal o osobní bankrot. Kromě toho musí také zaplatit pokutu 95 000 dolarů (cca 2 miliony korun).

Alespoň částečně dobrou zprávou pro Levandowskiho je fakt, že nebude muset nastoupit do výkonu trestu okamžitě. Soudce rozhodl, že za mříže půjde až po odeznění pandemie koronaviru. Reagoval tak na skutečnost, že během ročního domácího vězení prodělal Levandowski dva zápaly plic, a proto mu hrozilo vysoké riziko onemocnění COVIDem-19.

Po vynesení rozsudku se právníci nechali slyšet, že „Anthony hluboce lituje svých minulých rozhodnutí, a přestože jsme smutní, že bude muset strávit nějaký čas ve vězení, je i nadále odhodlán plnit své životní poslání budovat inovativní technologie pro zlepšení života lidí.“