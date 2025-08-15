Antigravity A1 je první sférický dron od Insta360. Jeho brýle umí nevídaný trik, mají displej pro diváky

Když je řeč o spotřebitelských dronech, nelze nezmínit DJI, která si za poslední roky vybudovala prakticky monopol. Občas zkusí zaútočit nějaký nadějný projekt, ale většinou to skončí průšvihem. Teď tu máme zajímavého aspiranta – projekt Antigravity, za kterým stojí Insta360, populární výrobce panoramatických kamer, a další partneři.
Jmenuje se Antigravity A1, kombinuje lehký dron, unikátní perspektivu panoramatických kamer, antikolizní systém, intuitivní ovládání a letové schopnosti FVP dronu. V balení bude dron, brýle Vision goggles s jemnými OLED displeji a jednoruční ovladač Grip controller.
Díky hmotnosti 249 gramů spadá do třídy C0 (stejně jako DJI Mini), takže s ním můžete létat nad nezapojenými osobami a je s ním spojená jednodušší legislativa – stačí ho registrovat oline (v Česku web ÚCL), není nutné absolvovat pilotní zkoušku.
Data ze dvou kamer (záda a břicho dronu) se skládají do sférického obrazu, jehož téměř dokonalé sešití výrobce ladil po pět generací kamer Insta360. Podobně jako tyto kamery dokážou z obrazu odstranit selfie tyčku, na obrazu z Antigravity A1 neuvidíte ani kousek dronu. Rozlišení obrazu je 8K s tím, že můžete použít celou sféru, některý z připravených efektů, nebo si vyříznout libovolné okénko.
Sférický obraz také mění způsob ovládání dronu. Resp. ovládání je podobné jako s jednoručním ovladačem u DJI, ale zatímco u DJI jste zamčení v okénku dopředu namířené kamery, tady se pomocí FPV brýlí můžete libovolně rozhlížet, aniž by to ovlivnilo směr letu. Podle zkušeností prvních novinářů je to překvapivě intuitivní a osvobozující pocit.
Brýle Vision goggles vypadají plus minus jako u konkurence, ale je tu jeden zajímavý prvek – v jedné z očnic je ven namířený displej, takže se s pilotem mohou přímo při letu dívat i lidé, kteří stojí okolo. Jistě, žádný velký vizuální zážitek to nebude, displej je maličký, ale aspoň pro představu poslouží dobře. Ono totiž není nic nudnějšího, než sledovat pilota FPV dronu, který stojí uprostřed louky a stroj mu odletěl kamsi do nedohledna :-)
Cena a dostupnost
Dron půjde do prodeje začátkem roku 2026. Co do potvrzených informací je to bohužel vše.
Neznáme parametry, nevíme, jak dlouho dron vydrží ve vzduchu, ani kolik bude stát. Odhady se pohybují mezi 1300 a 1700 dolary, tedy 27 až 36 tisíc korun. Pro představu: DJI Avata v setu s FPV Goggles V2 a jednoručním ovladačem stojí 36 tisíc.
Víc bychom se měli dozvědět na podzim.