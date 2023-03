Apex AP-0 je nejlehčí elektrický supersport na světě. Úžasný design a techniku doplní digitální hračky

Je to poněkud „měkká“ definice, ale dá se říct, že s 1200 kg je Apex AP-0 nejlehčí elektrické superauto současnosti. Například Rimac Nevera, tedy jiné elektrické superauto, váží 2 300 kg, tedy skoro dvojnásobek (ale také má téměř trojnásobný výkon). Najdeme i lehčí elektrické sporťáky, ale ty zase nelze označit za superauta…

Právě o tomto víkendu se v USA začal prodávat v Británii projektovaný, v USA vyráběný Apex AP-0. Vypadá úžasně a má neuvěřitelné parametry, ale to je pro danou kategorii naprostá povinnost. Když vás nikdo nezná a za svůj produkt žádáte 350 tisíc dolarů (skoro 8 mil. Kč), musíte vymyslet něco navíc. Apex pobral inspiraci v digitálním světě a postavil hodně atraktivní gadget na kolech…

Auto má 650 koní, na stovku se dostane za 2,3 sekundy, jede až 305 km/h. Výše uvedená hmotnost je na bateriemi obtěžkaný elektromobil skvělá. Přitom se nedá říct, že by konstruktéři šetřili na kapacitě: 90kWh stačí na teoretický dojezd 515 km.

Ale pojďme na trumfy z digitálního světa… Na střeše si všimněte soustavy senzorů, hlavní je LiDAR, který tvoří základ pro autonomní řízení na levelu 3. To znamená systémy jako adaptivní tempomat, udržování v jízdním pruhu a automatické bezpečnostní brzdění, takže po většinu jízdy nemusíte držet volant. Systém detekuje chodce, cyklisty a jiné potenciální překážky v provozu. Výrobce dokonce počítá s budoucím upgradem na level 4, což znamená zcela autonomní řízení za určitých podmínek (odpovídajícím způsobem vybavená silnice).

Ale ani tím v automobilovém světě úplně nepřekvapíte, a tak Apex sáhnul po rozšířené realitě. Kromě řady displejů bude v interiéru i holografický displej, který informace promítne přímo do zorného pole řidiče. Takový lepší head-up displej využívající prvky rozšířené reality, který ukáže třeba ideální stopu na okruhu – přesně tak, jak to znáte ze závodních počítačových her...