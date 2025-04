Dnes je to 55 let od slavné mise Apollo 13. Podívejte se na sedmdesát dobových fotografií NASA

„Houstone, máme problém", zahlásil necelých 56 hodin po startu velitel. Sluší se upřesnit, že toto už je takové zažité zjednodušené znění. Ve skutečnosti velitel do vysílačky zahlásil: „I believe we´ve had a problem here.“ V překladu tedy: „Houstone, domnívám se, že jsme tu měli problém.“ | Zdroj: NASA 1, 2, 3, 4, 5