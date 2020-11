ARIEL: Připravovaný teleskop bude studovat atmosféry vzdálených exoplanet

Evropská vesmírná agentura (ESA) připravuje nový teleskop. Ten by teoreticky mohl být zprovozněn v roce 2029.

Tzv. Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey (ARIEL) byl navržen tak, aby dokázal studovat složení atmosfér vzdálených exoplanet. Bude pracovat ve viditelné i infračervené části světelného spektra.

Odborníci z ESA nyní přecházejí do fáze vlastní stavby, během níž vzniknou různé části určené k testování designu. Největší výzvou bude podle BBC konstrukce primárního cca metrového zrcadla, které bude vyrobeno z hliníku a poté potaženo stříbrem.

Toto zrcadlo bude muset odolávat i teplotám nižším než -230 stupňů Celsia (-382 stupňů Fahrenheita).

„Je to poprvé, co někdo staví tak velký teleskop z hliníku. Důvodem, proč si vyberete hlavně jeden kov je, že v chladu se to všechno smršťuje dohromady, takže celá věc zůstává funkční, i když se zmenšuje,“ konstatovala národní projektová manažerka ARIELu Rachel Drummond z britského výzkumného ústavu RAL Space.

Pokud vše půjde dobře, díky Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey bychom mohli získat řadu dalších zajímavých poznatků o vzniku a vývoji atmosfér zhruba tisícovky exoplanet.