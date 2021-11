Arrakis snů a skutečnosti: Jaká by byla planeta, na níž se odehrává děj legendárního románu Duna?

Jak nakrmit klimatický model Farnsworthové a Steinig vyšli z modelů běžně používaných k předpovídání počasí a k modelování klimatu na Zemi. Do těchto modelů se jako proměnné zadávají fyzikální zákonitosti panující na planetě a následně se do nich vkládají data o všem možném, počínaje tvarem pohoří, přes intenzitu slunečního záření až po složení atmosféry. Model pak může nasimulovat klima planety a představí průměrné parametry tamějšího počasí. Farnsworthové a Steinig se rozhodli zachovat pro model klimatu Arrakisu stejné základní fyzikální zákony, jakými se řídí počasí a klima na Zemi. Pokud by pak modelování klimatu a počasí na Arrakisu skončilo s jiným výsledkem, než jaký popsal Herbert v románu Duna, připadala by do úvahy dvě vysvětlení. Zaprvé, Arrakis mohl být zcela exotickou planetou, kde vládly úplně jiné fyzikální zákonitosti než na Zemi. Zadruhé, a to by asi bylo pravděpodobnější vysvětlení, by to mohlo znamenat, že si Frank Herbert v Duně pustil fantazii na špacír víc, než bylo zdrávo.

Foto: OperaJoeGreen (talk), CC0 Toto základní zadání klimatického modelu Farnsworthové a Steinig doplnili o údaje o Arrakisu načerpané z šestice hlavních Herbertových románů a The Dune Encyclopedia. Patřila k nim např. topografie planety nebo její oběžná dráha, která byla v podstatě kruhová a podobala se dráze, po jaké obíhá kolem Slunce naše Země. Tvar oběžné dráhy má na klima zcela zásadní vliv a může s ním skutečně těžce zamávat. To si vědci ověřili, když se pokusili modelovat klima Západozemí z Martinova románu Hry o trůny. Tamější náhlé, kruté a proměnlivě dlouhé zimy byly důsledkem právě nekruhové oběžné dráhy. Nakonec vědci zadali do modelu složení atmosféry Arrakisu. Ovzduší Herbertovy pouštní planety se v zásadě podobá dnešnímu složení atmosféry Země. Arrakis má o něco méně oxidu uhličitého (350 ppm oproti našim 417 ppm). Ale největší rozdíl je patrný v obsahu ozonu. Na Zemi je v nižších vrstvách atmosféry ozónu velmi málo, pouze kolem 0,000001 %. Na Arrakisu se ho nachází v ovzduší 0,5 %! To je pro výsledek modelování důležité, protože ozon vyvolává zhruba 65krát účinnější skleníkový efekt než dnes tak proklínaný oxid uhličitý.

Tři týdny čekání Nakonec nezbylo Farnsworthům a Steinigovi nic jiného než čekat. Složité modely potřebují na rozběhnutí čas. V tomto případě to trvalo přes tři týdny. Ale jak sami vědci říkají: „To, co jsme zjistili, za to čekání stálo“. Knihy a nový Villeneuveův film popisují Arrakis jako písčitou a skalnatou pustinu spalovanou nelítostným sluncem. Směrem k pólům, v oblastech, kde leží města Arrakeen a Carthag, se ale klima začíná měnit na poněkud přívětivější. Model Farnsworthů a Steiniga však předkládá zcela jiný obraz pouštní planety. V nejteplejších měsících roku šplhají teploty v arrakiských tropech ke 45 °C, zatímco v nejchladnějších měsících tam neklesají pod 15 °C. To nejsou poměry, které by se dramaticky lišily od podmínek panujících na Zemi.

Foto: Steven Miller, CC BY 2.0 Skutečné extrémy by na Arrakisu vládly právě ve středních zeměpisných šířkách a v polárních oblastech. V létě by na písku stoupaly teploty na 70 °C, což Herbert v knize uvádí. Zimy by byly ve středních zeměpisných šířkách rovněž extrémní s teplotami až -40 °C. Na pólech by klesaly teploty dokonce až na -75 °C. Fakt, že žhavá planeta nabízí na rovníku přívětivější klima než ve středních zeměpisných šířkách, může vypadat nelogicky, protože na rovníkovou oblast dopadá více energie ve formě slunečního záření. Ale klima se tím, co my považujeme za zdravý selský rozum, zhusta neřídí.

Pohostinný rovník Z modelu klimatu vyplývá, že polární oblasti Arrakisu mají výrazně více atmosférické vlhkosti. Tvoří se tam vysoká oblačnost. Ta přispívá k celkovému oteplení arrakiského klimatu, protože vodní pára je poměrně mocný skleníkový plyn. Herbert v románech tvrdí, že na Arrakisu nikdy neprší. Počítačový klimatický model však naznačuje, že by na pouštní planetě sprchnout přeci jen mohlo.

Foto: Luca Galuzzi (Lucag), CC BY-SA 2.5 Slabé srážky by přicházely v létě a na podzim ve vyšších zeměpisných šířkách a jenom na horách a náhorních plošinách. V tropech i polárních oblastech by se vytvářela na obloze nějaká oblačnost, jejíž množství by záviselo na ročním období. V Herbertových románech najdeme zmínky o polárních ledovcích, přinejmenším na severní polokouli, které tam přetrvávají delší dobu. A právě zde se asi knihy nejvíc liší od výsledku klimatického modelování. Z modelu vyplývá, že při letních teplotách by polární led roztál do posledního krystalku a v zimě by tam nenapadl sníh, který by mohl ledové pólové čepičky obnovit.