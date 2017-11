Arrivo kombinuje Hyperloop a tunely Elona Muska. Pojede po městě rychlostí až 321 km/h

** Z vesmíru se postupně stává možné bojiště budoucnosti a vojáci se na to musí co nejlépe připravit ** Odborníci z DARPA proto vyvíjejí digitální laboratoř, kde se budou američtí důstojníci připravovat na operace ve vesmírném prostoru ** Měla by to být virtuální bojová zóna ve vesmíru, kde si důstojníci osahají prostředí vesmíru se všemi jeho riziky

| Mihulka Stanislav |