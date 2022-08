Artemis I: Start veleočekávané mise se blíží, raketa SLS je již na odpalovací rampě

Na pondělí 29. srpna – konkrétně na 14:33 našeho času – je naplánován start veleočekávané mise Artemis I, v rámci níž nová supertěžká raketa Space Launch System (SLS) vynese do vesmíru kosmickou loď Orion.

Půjde o bezpilotní testovací let, jehož hlavním cílem je prověřit, zda jsou obě jmenovaná zařízení připravena na budoucí cesty s lidskou posádkou.

Úkolem Orionu je podniknout cestu kolem Měsíce a následně se v pořádku vrátit zpět na Zemi. Na jeho palubě se budou nacházet dvě figuríny zvané Helga a Zohar, které vyrobila Israeli Space Agency.

Z aktuálně dostupných informací plyne, že SLS již byla přemístěna na odpalovací rampu v Kennedy Space Center. Níže se můžete podívat jak vypadal pásový dopravník, který se o její transport postaral:

Deník The New York Times nicméně upozorňuje, že stále není jisté, zda NASA do výše uvedeného termínu stihne vyřešit všechny technické problémy, které v minulosti způsobily např. předčasné ukončení tzv. „mokré generální zkoušky“.

Přípravy na start, kteří někteří označují za „nejdůležitější tohoto roku“, samozřejmě budeme i nadále sledovat.