Aspirin má překvapivě silný vliv na imunitní systém. Mohl by potlačovat rakovinné metastázy

Aspirin, který v Česku známe také pod označením Acylpyrin, patří k nejběžnějším lékům proti bolesti a horečce. Jeho účinnou látkou je kyselina acetylsalicylová, která tlumí záněty a snižuje srážlivost krve. Nejnovější vědecké studie ukazují, že má překvapivě silný vliv na imunitní systém. Výzkum odhalil, že tento lék může pomáhat při prevenci metastáz rakoviny tím, že podporuje aktivitu imunitních buněk, které ničí nádorové buňky.

Tajemství spočívá v imunitním systému. Když se rakovinné buňky oddělí od původního nádoru a začnou putovat tělem, stávají se zranitelnějšími vůči útokům imunitního systému. Problém je, že si nádory často vytvářejí prostředí, které imunitní reakci potlačuje. Aspirin by mohl pomoci imunitnímu systému překonat tuto brzdu a umožnit mu efektivněji bojovat s putujícími rakovinnými buňkami.

Jak Aspirin potlačuje metastázy

Hlavním mechanismem, kterým aspirin působí proti metastázám, je potlačení enzymu cyklooxygenázy 1 (COX-1) v krevních destičkách. Destičky produkují látku zvanou tromboxan A2 (TXA2), která oslabuje aktivitu T-lymfocytů, tedy klíčových imunitních buněk. Aspirin blokuje tvorbu TXA2, čímž uvolňuje T-lymfocyty ze suprese a umožňuje jim efektivněji bojovat proti rakovinovým buňkám, které se snaží šířit do jiných orgánů.

Vědci tuto skutečnost ověřili na myších modelech melanomu, kde aspirin snížil frekvenci metastáz. Tento mechanismus funguje i při nízkých dávkách aspirinu. Hlavní účinek tedy spočívá ve změně funkce krevních destiček, které potlačují imunitní reakci, a tím nepřímo umožňuje T-lymfocytům efektivněji likvidovat nádorové buňky. Objev byl tak překvapivý, že jej vědkyně Jie Yang popsala jako „Eureka moment“.

Experimenty ukázaly, že myši, kterým byl geneticky odstraněn gen ARHGEF1 (zodpovědný za potlačení imunitní odpovědi prostřednictvím TXA2), měly výrazně nižší počet metastáz. Podobného efektu bylo dosaženo i podáváním nízkých dávek aspirinu, což naznačuje, že lék může sloužit jako jednoduchá a levná prevence metastáz u lidí s vyšším rizikem rozšíření rakoviny.

Klinické studie ukázaly, že denní užívání Aspirinu v dávce 75 až 300 miligramů (tj. nízké dávky, které se obvykle používají pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění.) vede ke snížení rizika metastáz u pacientů s různými typy rakoviny.

Zatím je to jen raný výzkum

Tento efekt je ale pozorován pouze u pacientů s nádory, které produkují vysoké množství molekul, jež hrají roli v rozpoznávání nádorových buněk imunitním systémem. Přesto však není účinnost aspirinu univerzální a u některých pacientů nemusí mít tak silný efekt.

Na tomto místě musíme zdůraznit, že se jedná o raný výzkum a výsledky bude nutné potvrdit v klinických studiích na lidech. Navíc aspirin není bez rizik. Dlouhodobé užívání může způsobit žaludeční vředy a zvýšit riziko krvácení. Proto je nezbytné konzultovat užívání tohoto léku s lékařem, který zváží potenciální přínosy a rizika v konkrétním případě.

Přesto je tento objev nadějný. Aspirin je levný a snadno dostupný lék, který by v budoucnu mohl hrát důležitou roli v prevenci šíření rakoviny. A co víc, poznání mechanismu účinku aspirinu by mohlo vést k vývoji ještě účinnějších a bezpečnějších léků, které by se na tento mechanismus zaměřovaly cíleněji.

Výsledky vědeckého bádání na toto téma byly publikovány 5. března v odborném časopise Nature. Jde o prestižní mezinárodní vědecký týdeník, který publikuje recenzované výzkumy z různých oborů. Přísné recenzní řízení zajišťuje tým interních editorů a externích odborníků, kteří posuzují kvalitu, význam a originalitu předložených studií.