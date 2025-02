Aspirin není všelék v prevenci kardiovaskulárních nemocí. Někdy může víc škodit než pomáhat

Málokterý lék je tak známý jako aspirin. Mnozí lidé ho považují za „zázračnou pilulku“, která pomáhá na bolest a chrání před infarktem. Přibližně 29 milionů Američanů užívá aspirin preventivně bez předchozích kardiovaskulárních příhod. Jenže je to opravdu tak jednoduché? Nejnovější výzkumy ukazují, že preventivní užívání aspirinu není zdaleka tak jednoznačně přínosné, jak se dříve myslelo.

Kardiovaskulární onemocnění jsou v rozvinutém světě stále největším zabijákem. Jen ve Spojených státech si ročně vyžádají kolem 700 000 životů. Není divu, že lékaři hledají způsoby, jak těmto úmrtím předcházet. Dlouhá desetiletí doporučovali starším lidem užívat jako prevenci před infarktem a mrtvicí denně nízkou dávku aspirinu (75 až 100 miligramů).

Není to tak jednoznačné, jak se zdálo

V roce 2018 však přišel zvrat. Tři důležité studie ukázaly, že preventivní užívání aspirinu má významná rizika. „Je to složité a velmi individuální téma,“ říká kardiolog Michael Nanna z Yale Medicine. „Neexistuje na to jednoduchá odpověď ano, nebo ne. Záleží na věku pacienta, jeho rizikových faktorech a zdravotní historii.“

Hlavním rizikem aspirinu je krvácení. Protože „ředí krev“, může způsobit závažné krvácení do zažívacího traktu nebo mozku. Toto riziko se zvyšuje s věkem. Proto odborníci změnili své doporučení – lidé starší 70 let by neměli užívat aspirin preventivně, pokud nemají v anamnéze prodělanou srdeční příhodu nebo mrtvici. U osob ve věku 40 až 59 let se doporučuje individuální posouzení přínosu aspirinu pouze pokud mají 10% nebo vyšší desetileté riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Pro koho tedy může být preventivní užívání aspirinu přínosné? Především pro osoby ve věku 40 až 70 let s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění, ale nízkým rizikem krvácení. Mezi rizikové faktory patří kouření, rodinná anamnéza srdečních příhod a nekontrolovaný vysoký tlak, zvýšený cholesterol nebo cukrovka.

Nejdůležitější je zdravý životní styl

Zajímavé je, že dřívější studie naznačovaly, že aspirin může snižovat riziko rakoviny, zejména rakoviny střev. Nicméně nejnovější výzkumy nic takového nepotvrzují. „Toto zjištění bylo nečekané a mělo by být interpretováno s opatrností,“ uvádějí autoři jedné ze studií.

Pokud jste již prodělali infarkt, mrtvici nebo máte stent v srdečních tepnách, situace je jasná – v užívání aspirinu byste měli pokračovat. Určitě není dobrý nápad přestat užívat aspirin bez konzultace s odborníkem. Pro všechny ostatní platí: poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Rozhodnutí musí být individuální a mělo by zohledňovat osobní rizikové faktory.

Nejdůležitější však zůstává zdravý životní styl. „Nejlepší způsob, jak předejít kardiovaskulárním onemocněním, je udržovat po celý život zdravý životní styl,“ zdůrazňují odborníci. To znamená zdravě jíst, pravidelně cvičit, nekouřit a kontrolovat si krevní tlak, cholesterol a cukr v krvi. Tyto kroky jsou mnohem důležitější než preventivní užívání aspirinu.

