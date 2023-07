Aspirin nesnižuje riziko mrtvice, ale naopak zvyšuje riziko krvácení do mozku, zjistili australští vědci

Denní užívání nízkých dávek aspirinu je již po desetiletí základem prevence mrtvice. Přestože s užíváním tohoto léku, který je známý jako lék na ředění krve, bylo vždy spojeno riziko krvácení, mělo se za to, že přínosy převažují nad rizikem.

Nejnovější studie, provedená vědci z Monashovy univerzity v australském Melbourne, však ukázala, že aspirin není účinnější než placebo, a navíc zvyšuje riziko krvácení do mozku. O varovných zjištěních informuje magazín New Scientist.

„Je to jen další důkaz, že předepisovat aspirin lidem, kteří ho nepotřebují, není dobrý nápad,“ říká John McNeil, který je od roku 1986 ředitelem Školy veřejného zdraví a preventivního lékařství a zabývá se epidemiologií a klinickou farmakologií.

Aspirin mrtvici nezabrání

S přibývajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost vzniku krevních sraženin, které mohou zablokovat průtok krve do mozku a vyvolat tzv. ischemickou cévní mozkovou příhodu. Ve snaze zabránit tomuto riziku lékaři předepisují starším lidem každodenní užívání 75 až 100 miligramů aspirinu, což je obecně považováno za nízkou dávku. Podle McNeila však aspirin ani v nízkých dávkách není bez rizik. V listopadu loňského roku se svými kolegy prokázal, že i nízká dávka aspirinu zvyšuje riziko pádů u starších lidí.

V rámci stejné studie zkoumali vědci po dobu téměř pěti let výskyt mrtvice a vnitřního krvácení do hlavy u 19 114 osob. Z tohoto počtu bylo 17 725 účastníku starších 70 let, žijících v Austrálii, přičemž naprostá většina z nich byli běloši. Zbývajících 1389 účastníků byli dospělí Hispánci nebo Afroameričané ve věku 65 a více let, žijící v USA.

Žádný z účastníků neměl na začátku studie v anamnéze cévní mozkovou příhodu ani jiné kardiovaskulární onemocnění. Zhruba polovina účastníků měla za úkol užívat každý den 100 miligramů aspirinu, zatímco druhá polovina užívala placebo.

Výsledky byly negativním překvapením

Z lidí užívajících nízké dávky aspirinu prodělalo během sledovaného období ischemickou cévní mozkovou příhodu 1,5 % osob, zatímco ve skupině užívající placebo to bylo 1,7 %. S přihlédnutím k počtu let, po které byly jednotlivé osoby sledovány, vědci zjistili, že aspirin nesnížil riziko ischemické cévní mozkové příhody. To se nezměnilo, ani když rozdělili kategorie účastníků podle jejich věku, pohlaví a rasy nebo etnické příslušnosti.

Pokud jde o vedlejší účinky aspirinu, u 1,1 % účastníků, kteří jej užívali, se objevilo krvácení do mozku nebo jeho okolí, zatímco u účastníků užívajících placebo to bylo pouze 0,8 %. I když se to může zdát jako malý rozdíl, statistická analýza naznačuje, že nejde o náhodné zjištění. K těmto krvácením někdy došlo po úderu do hlavy, například při pádu, ale některé případy byly zcela spontánní.

Toto zjištění je obzvláště důležité, protože nitrolební krvácení bývá obvykle smrtelnější než ischemická cévní mozková příhoda. McNeil vysvětlil, že kromě toho, že aspirin ředí krev, lidské cévy s věkem přirozeně slábnou, což zvyšuje pravděpodobnost, že dojde ke krvácení.

Studie má své limity

Výsledky byly publikovány ve středu 26. července v odborném časopise JAMA Network Open. Autoři ve článku zdůrazňují, že jejich zjištění naznačují, že nízké dávky aspirinu nemusí hrát žádnou roli v primární prevenci cévní mozkové příhody a že je třeba dbát opatrnosti při užívání aspirinu u starších osob náchylných k úrazům hlavy (např. při pádech).

Nutno podotknout, že studie má jistá omezení. Vědci zkoumali vliv aspirinu převážně na osobách bílé evropské rasy – nelze tedy říci, zda se výsledky dají převést na lidi s jiným etnickým původem. Do klinické studie byli zařazeni pouze lidé, kteří nebyli významně ohroženi mrtvicí a neměli v anamnéze žádné srdeční onemocnění, navíc nebyly zkoumány mladší věkové skupiny,

Je také možné, že se potenciální přínosy a rizika liší u osob, které mají nějaké srdeční problémy nebo které již dříve prodělaly mozkovou příhodu, a jsou tedy vystaveny vyššímu riziku další mozkové příhody. Pokud užíváte denně nízké dávky aspirinu a výsledky studie vás znepokojují, neměli byste lék přestat užívat bez předchozí konzultace s ošetřujícím lékařem.