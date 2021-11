Astro2020: Astronomové touží po nových teleskopech, které by pátraly po mimozemském životě

Dlouho očekávaná zpráva Astro2020, která podrobně popisuje co všechno nám mohou přinést příští dvě desetiletí v astronomii a astrofyzice, byla konečně zveřejněna. Jaké projekty nás tedy podle jejích autorů v blízké budoucnosti čekají? Nikoho asi nepřekvapí, že ve středu zájmu je pátrání po mimozemském životě.

„Stojíme na prahu nové zlaté éry objevů, jak na Zemi, tak ve vesmíru: mohli bychom skutečně najít důkazy o životě na jiné planetě?“ konstatovala Heidi Hammel z Association of Universities for Research in Astronomy.

.„Tato zpráva – věrná svému jménu – uvádí robustní cesty k zodpovězení této otázky a my můžeme být generací, která na ni odpoví.“

Chce to nové teleskopy

Astronomové za tímto účelem navrhují vybudovat celou flotilu nových teleskopů, které by zkoumaly naší galaxii v mnohem širším rozsahu frekvencí – od infračerveného až po rentgenové záření.

Nejvýkonnější z nich by měl nahradit dosluhující Hubbleův vesmírný dalekohled. Tento teleskop by byl ovšem třikrát větší než Hubble a stál by neuvěřitelných 11 miliard dolarů.

Z Astro2020 plyne, že teoreticky by mohl být postaven na konci tohoto desetiletí a zprovozněn kolem roku 2045. Jeho hlavním úkolem by bylo zobrazovat potenciálně obyvatelné exoplanety a zkoumat jejich atmosféru.