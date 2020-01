Astrobioložka objasnila, jakou podobu by mohli mít „neviditelné“ mimozemské organismy

První britská astronautka Helen Sharman v nedávném interview pro The Observer prohlásila, že je zcela přesvědčená o existenci mimozemského života. A dodala, že takový život by pro nás teoreticky mohl být neviditelný – pročež bychom ho nezaregistrovali dokonce ani v případě, že by se vyskytoval přímo na naší planetě.

Na Sharman nyní prostřednictvím eseje pro The Conversation zareagovala astrobioložka Samantha Rolfe . Ta mj. uvedla, že takové hypotetické organismy by nejspíš obývaly mikroskopickou „stínovou biosféru.“

„Tím nemyslím duchovní oblast, ale neobjevená stvoření, pravděpodobně s jinou biochemií. To znamená, že je nemůžeme zaznamenat ani studovat, protože jsou mimo naše chápání,“ vysvětluje Rolfe.

Zmíněná biochemie by mohla být založena například na křemíku. Touto možností se ostatně vážně zaobírá celá řada vědců. Například týmu z CalTechu se již podařilo upravit živé buňky tak, aby produkovaly organicko-křemíkové sloučeniny.

A jak by se sem křemíkové bytosti dostaly? „Máme doklady o tom, že molekuly založené na uhlíku, které vytvářejí život, přicestovaly na Zemi na meteoritech. Takže důkazy rozhodně nevylučují tutéž možnost pro více neobvyklé formy života,“ argumentuje Rolfe.