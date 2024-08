Astrologové si věřili, ale byli stejně neúspěšní jako náhodné tipy. Průzkum zjišťoval přesnost věštění z hvězd

Ačkoli bývá astrologie označována jako pseudověda (viz například definice na Wikipedii), mnozí lidé věří, že postavení hvězd a planet může ovlivnit lidské životy. Takřka klasikou je v tomto směru přiřazování vlastností podle znamení, ve kterém se člověk narodil. Skuteční astrologové ale používají pro získávání poznatků o lidech a jejich životě celé astrologické mapy.

Odborníci se rozhodli zjistit, nakolik přesné a prakticky použitelné tyto mapy ve skutečnosti jsou. Oslovili 152 astrologů, kteří měli za úkol spojit podrobné informace o životě lidí s jejich astrologickými grafy. Každému astrologovi bylo předloženo pět grafů, z nichž pouze jeden odpovídal skutečnému datu, času a místu narození dané osoby. Úkolem astrologů bylo určit, který graf je správný.

Jak probíhal test astrologů?

Test pro astrology se skládal ze 12 otázek s výběrem odpovědí. U každé z nich bylo uvedeno mnoho informací o životě jednoho konkrétního člověka. Jednalo se o 50 údajů, včetně základních faktických informací, jako je pohlaví a vzdělání, a také odpovědí na otevřené otázky, například jak by popsal svou osobnost, jaký je jeho stručný životní příběh, jaké má pocity štěstí nebo smůly, jaký byl jeho život v době, kdy vyrůstal, a podobně.

Tyto otázky byly vybrány na základě dotazu astrologů, kteří by se na ně ptali, kdyby chtěli být schopni přesně odhadnout astrologický horoskop dané osoby

Po zobrazení informací o studovaném subjektu odborníci každému astrologovi ukázali pět astrologických grafů. Pouze jeden z nich je skutečný horoskop dané osoby (na základě data, času a místa narození), zatímco ostatní čtyři byly „vábničky“ vygenerované na základě náhodných dat, časů a míst. Úkolem astrologa bylo odpovědět na otázku, který z těchto pěti grafů je skutečným horoskopem dané osoby.

Kdyby astrologové hádali náhodně (tj. pokud by neměli žádné dovednosti), měli by správně určit graf ve 20 % (v průměru 2,4 z 12). Pokud by astrologové dokázali v průměru správně odpovědět alespoň na 33 % otázek (4 ze 12), byl by to velmi pádný důkaz, že astrologie funguje.

I kdyby většina astrologů nedosáhla lepších výsledků než při náhodném tipování, ale jen jeden astrolog by dokázal správně odpovědět alespoň na 11 otázek ze 12, poskytlo by to velmi silný důkaz, že tento astrolog má nějaké skutečné schopnosti.

Astrologové si věřili

Z analýzy byli vyloučeni účastníci bez předchozích zkušeností s astrologií a také ti, kteří sami uvedli, že nebudou schopni přiřadit grafy lépe než náhodně. Tím bylo zajištěno, že testování se účastnili pouze ti, kteří věřili ve svou schopnost uspět.

Ze 152 astrologů zapojených do studie většina věřila, že úkol zvládnou s přesností výrazně vyšší, než by bylo očekáváno při náhodném tipování. Astrologové s nejmenšími zkušenostmi si po dokončení testu mysleli, že správně přiřadili pět grafů, zatímco ti s největšími zkušenostmi věřili, že správně určili deset z dvanácti grafů.

Navzdory vysoké míře sebevědomí, kterou astrologové vkládali do svého výkonu, se jim nedařilo lépe než při náhodném tipování. Studie ukázala, že výsledky odpovídaly situaci, kdy by pouze hádali. Průměrný počet správně přiřazených grafů nebyl statisticky významně odlišný od náhodného tipování. To znamená, že astrologové nebyli schopni prokázat, že by jejich schopnosti byly lepší než náhoda.

Ani jeden z astrologů nedokázal správně přiřadit víc než 5 z 12 grafů. Na výkon přitom neměly žádný statisticky významný vliv zkušenosti s astrologií, takže astrologové s největšími zkušenostmi si nevedli lépe než ostatní. To naznačuje, že astrologické schopnosti nepřispěly k lepším výsledkům než náhodné tipování.

Výsledky odpovídaly náhodnému tipování

Kdyby astrologové jako skupina dokázali správně přiřadit alespoň 22 % grafů (což by bylo o něco lepší než náhodné tipování, kdy by mělo být správně přiřazeno 20 % grafů), pak by studie podpořila tvrzení, že astrologie alespoň částečně funguje. Výsledky však ukázaly, že si astrologové vedli téměř stejně jako náhodní tipující.

Tato studie zkoumala, zda astrologové dokážou na základě astrologických grafů přesně určit charakter a životy lidí. Výsledky ukázaly, že astrologové neuspěli lépe než náhodné tipování, a to i přes jejich vysokou důvěru ve vlastní schopnosti. Ani zkušení astrologové neprokázali lepší výsledky než ostatní, což zpochybňuje věrohodnost astrologie coby nástroje pro předpověď lidských vlastností nebo osudu.

Studie měla několik nedostatků, které mohou ovlivnit interpretaci výsledků. Zaprvé se test zaměřil pouze na západní astrologii, což vylučuje jiné astrologické systémy, jako je třeba čínská astrologie, které mohly přinést odlišné výsledky.

Dále astrologové měli za úkol vybrat správný graf z několika možností, což může být pro měření astrologických schopností nevhodná metoda. Navíc účastníci, kteří věřili, že neuspějí lépe než náhodně, byli ze studie vyloučeni, což mohlo zkreslit výsledky směrem k vyšší očekávané přesnosti.

Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány 21. července tohoto roku na webu ClearerThinking.org, což je platforma zaměřená na analýzu a kritické zkoumání populárních přesvědčení a tvrzení.

Tento web se snaží přinášet vědecké a racionální pohledy na různá témata, často testuje hypotézy a přináší závěry na základě důkladných studií a analýz. ClearerThinking.org je známý svým přístupem, který podporuje otevřené a skeptické myšlení, a je oblíbený mezi čtenáři, kteří hledají objektivní informace.