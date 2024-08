Astronaut namíchal kosmický beton. Mohl by se hodit na výstavbu lunární základny

Lidstvo se pomalu ale jistě začíná připravovat na vybudování základny na Měsíci. Při tom by v maximální možné míře měly být využívány suroviny vyskytující se na jeho povrchu, aby nebylo zapotřebí vše transportovat ze Země.

Astronaut NASA Matthew Dominick proto nyní na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) namíchal jakýsi „kosmický beton“. Obsahuje napodobeninu lunárního regolitu, tekutý cementový roztok a blíže nespecifikované „jiné materiály“.

Získané směsi podle dostupných informací následně vložil do zařízení zvaného FRIGE (Freezer/Refrigerator/Incubator Device for Galley and Experimentation) a nechal je tam přes noc inkubovat. Nyní budou několik týdnů na palubě ISS, načež je Dominick pošle v kapsli Crew Dragon na Zemi k dalším analýzám.



Astronaut Matthew Dominick.

Smyslem tohoto výzkumu – realizovaného v rámci projektu Material Science on the Solidification of Concrete Hardening – je zjistit, jakým způsobem bude podobné stavební materiály ovlivňovat mikrogravitace.

Teoreticky totiž lehce může dojít např. k tomu, že „beton“ bude v důsledku uvolnění velkého množství oxidu uhličitého plný vzduchových bublin a tím pádem příliš křehký.

Vědci rovněž potřebují získat lepší představu o tom, nakolik vhodný je pro tento typ využití právě výše zmíněný lunární regolit, s nímž se až dosud neexperimentovalo.