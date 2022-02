Astronaut varoval Toma Cruise, že na vesmírné stanici to trochu páchne. A že má dát pozor na horkou polévku

Astronaut NASA Victor Glover v rámci 229. epizody podcastu The Body in Space hovořil s Tomem Cruisem o podmínkách panujících na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Právě tam chce hollywoodská legenda natáčet jeden ze svých příštích filmů.

Glover Cruise mj. varoval před nepříjemným zápachem, který přirovnal k tomu továrnímu či nemocničnímu.

„Když se poprvé ocitnete na vesmírné stanici, tehdy zaznamenáte ten zápach nejsilněji, protože potom se trochu nasytíte a zvyknete si na to, ale byla to zajímavá kombinace,“ prohlásil.

Nejútulnějším modulem ISS je z tohoto hlediska prý ten s posilovnou, neboť se v něm nachází i koupelna. Údajně voní jako šatna.

Zajímavý je také vliv mikrogravitace na chuť jídla. Opět citujeme Viktora Glovera:„Když je na Zemi něco teplé, třeba káva v hrnku, teplý vzduch je méně hustý, vznáší se nahoru a vy ho můžete cítit. … Ale ve vesmíru to není, takže vaše jídlo není tak silně cítit, a to ovlivňuje chuť. A tak používáme spoustu koření, aby nám věci lépe chutnaly.“

Pozor na horkou polévku!

Problém může být také s horkými potravinami: „Nemáte pocit tepla. Když vytáhnete z ohřívače horký balíček, tak pokud ho nedržíte v ruce, necítíte teplo jako na Zemi, kdy k vám stoupá teplý vzduch. Takže musíte kontrolovat teplotu potravin. Když jsem jedl svůj první sáček teplé rajčatové polévky s bazalkou, udělal jsem na balíčku příliš velký řez a polévka z něj začala vystupovat. Jakmile se ale polévka dotkne vašich rtů, chce se vám rozetřít po obličeji, protože vládu převezme povrchové napětí a kapilární činnost. A tak jsem zjistil, že je opravdu horká.“

Glover pokračuje: „Na Zemi na to takhle nemyslíte. Vycítíte teplo, můžete vytáhnout lžičku a nějak to s ní slupnout. Ve vesmíru si ale prostě musíte dávat opravdu pozor na horká jídla. A to platí o všem. Vesmír vyžaduje neustálou pozornost.“

Účastník mise Crew-1 společnosti SpaceX rovněž promluvil o výstupech do vesmíru, které podle něj rozhodně nejsou žádnou procházkou růžovou zahradou.

„Pohybuješ se v obleku, který s tvým tělem může vážit i tisíc liber (450 kg, poznámka redakce), a nohy používáš jen velmi zřídka. Je to jako běžet dva maratony, ale celou dobu po svých rukou,“ řekl Cruisovi.