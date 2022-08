Astronauti by na Marsu pravděpodobně čelili zničujícím úrovním radiace

Podle znepokojivé – i když zatím nerecenzované – nové studie by astronauti na rudé planetě pravděpodobně čelili zničujícím úrovním radiace. A to i v případě, že by měli k dispozici ochranné kovové štíty.

Vědci v rámci svého výzkumu uvažovali misi dlouhou celkem 1000 dní, přičemž 600 dní z toho by posádka strávila cestováním vesmírem a 400 dní pobytem na povrchu Marsu.

Zajímavé je, že se rozhodli pracovat s komplexními virtuálními modely mužských i ženských těl. Převážná část dosavadních studií v této oblasti se totiž zaměřila pouze na mužskou anatomii.

Dávka přes jeden sievert

Dotyčné modely byly nemilosrdně „bombardovány“ simulovaným kosmickým zářením, včetně toho způsobeného slunečními erupcemi, a analyzovány pomocí speciálního softwaru pro sledování částic.

Z výsledků plyne, že většina jednotlivých zkoumaných orgánů obdržela dávku přes jeden sievert.

Jak přitom připomíná New Scientist, kosmické agentury obvykle uvádějí, že žádný astronaut nemá být vystaven více než jednomu sievertu záření během celé své kariéry (NASA dokonce tvrdí, že maximum by mělo být jen 0,6 sievertu).