Astronauti by se mohli dostat na Mars, ale na zpáteční cestě možná budou potřebovat dialýzu

Astronauti, kteří jednoho dne vyrazí na Mars, budou mít potíže s ledvinami. Plyne to z výsledku analýzy vzorků shromážděných během cca 40 vesmírných misí, jejichž účastníky byli jak lidé, tak pokusná zvířata.

Vědci z University College London (UCL) zjistili, že některé části dotyčných orgánů již po méně než měsíci stráveném v kosmu začaly vykazovat známky smršťování, což rozhodně není dobré.

„Co se týče zdravotních problémů, jako jsou ledvinové kameny, víme, co se stalo astronautům na relativně krátkých vesmírných misích, které dosud proběhly,“ uvedl Dr Keith Siew z London Tubular Centre při UCL Department of Renal Medicine.



Ledvinové kameny.

„Nevíme, proč k těmto problémům dochází, ani co se stane s astronauty na delších letech, jako je navrhovaná mise na Mars. Pokud nevyvineme nové způsoby, jak chránit ledviny, řekl bych, že i když by se na Mars astronaut dostat mohl, na zpáteční cestě by možná potřebovat dialýzu,“ dodal.

Problém podle Siewa spočívá především v tom, že v případě ledvin se radiační poškození projeví příliš pozdě – ve chvíli, kdy se začnou vyskytovat jeho příznaky, už toho bohužel nelze moc dělat.

„Naše studie zdůrazňuje skutečnost, že pokud plánujete vesmírnou misi, na ledvinách opravdu záleží. Nemůžete je chránit před galaktickým zářením pomocí stínění, ale jak se dozvídáme o biologii ledvin více, možná půjde vyvinout technologická nebo farmaceutická opatření, která dlouhodobé cesty vesmírem usnadní,“ konstatoval Siewův spolupracovník Stephen Walsh.