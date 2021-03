Astronom Seth Shostak: „Mimozemšťany najdeme do roku 2036.“

Seth Shostak, vedoucí astronom Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) Institute, je přesvědčen o tom, že nejpozději do roku 2036 nalezneme nějaké mimozemšťany.

Jak se totiž výkon počítačů „poslouchajících“ signály přicházející z vesmíru každé cca dva roky bude zdvojnásobovat, tyto stroje zvládnou monitorovat stále více a více kanálů, na nichž by cizí civilizace teoreticky mohly komunikovat.

„Stačí jen postupovat podle Moorova zákona víte co… vsadím se s každým o kelímek Starbucks, že do roku 2036 něco najdeme,“ konstatoval sebevědomě Seth v rozhovoru pro The Debrief.

Ne lidé, ale technika

Podle Shostaka panuje obecné přesvědčení, že výše zmíněné signály analyzují lidé. Realita je však jiná.

„Nesedíme před počítači a nedíváme se na data. To by bylo něco jako sledovat miliony televizních kanálů současně,“ vysvětlil známý vědec.

Shostak také poukázal na to, že neustále roste počet nově objevených exoplanet. To nám umožňuje získat nové pohledy na to, jaké formy mimozemského života by se v kosmu mohly vyskytovat.