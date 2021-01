Astronomická družice TESS našla unikátní šestihvězdu. Na objevu se podílel i český dalekohled v Argentině

Vícenásobné hvězdné systémy jsou ve vesmíru běžné. Konec konců náš nejbližší hvězdný soused je trojhvězda Alfa Centauri. Astronomická družice TESS ale objevila skutečný unikát – šestihvězdu. A ne jen tak ledajakou.

TESS se vydala do vesmíru v roce 2018. Jejím hlavním úkolem je hledání exoplanet u blízkých hvězd tranzitní metodou. Družice žádnou z planet nevidí, pozoruje jen poklesy jasnosti v době, kdy planeta přechází před hvězdou. Vedlejším produktem lovu exoplanet jsou zákrytové dvojhvězdy, u kterých je princip stejný – jen okolo sebe obíhají dvě hvězdy místo hvězdy a planety.

Zákrytová dvojhvězda Dvě hvězdy obíhají okolo sebe a z našeho pohledu se vzájemně zakrývají. Pokud jsou hvězdy „vedle sebe“, přichází k nám nejvíce záření. V době, kdy menší a obvykle chladnější hvězda přechází před větší, dojde k poklesu jasnosti. Menší pokles (sekundární minimum) pak nastane v okamžiku, kdy se menší hvězda schová za větší, takže k nám nepřichází její záření vůbec.

V případě TIC 168789840 (nebo také TYC 7037-89-1) zde máme tři zákrytové dvojhvězdy. Ve třech případech tedy obíhají dvě hvězdy poměrně blízko od sebe s periodami 1,6, 1,3 a 8,2 dní.

První dva páry, astronomové je označují písmeny A a C, obíhají okolo sebe s periodou 3,7 let. Třetí dvojhvězda (B) pak obíhá okolo nich s periodou asi 2000 let.

Unikátní systém

TIC 168789840 není první známou šestihvězdou, ale je unikátní ve dvou ohledech. Je to první šestihvězda, kterou tvoří tři páry zákrytových dvojhvězd. Všechny tři páry jsou si navíc velmi podobné. Tvoří je hvězda asi o třetinu větší než Slunce a malý červený trpaslík o velikosti poloviny Slunce.

Parametry všech hvězd

Hvězda Hmotnost (Ms) Poloměr (Rs) Teplota (K) A1 1,25 1,49 6400 A2 0,56 0,52 3900 B1 1,30 1,69 6400 B2 0,66 0,62 4300 C1 1,23 1,45 6350 C2 0,59 0,56 4000

Ms: hmotnost Slunce, Rs: poloměr Slunce

Pomohl český dalekohled

Po objevu družicí TESS se na systémem podívaly i přístroje na Zemi. Mezi ně patřil 30 cm velký dalekohled FRAM v Argentině provozovaný Fyzikálním ústavem AV. Dalekohled FRAM je součástí Observatoře Pierra Augera, která se věnuje výzkumu kosmického záření. FRAM pomáhá zjišťovat stav atmosféry pro kalibraci pozorování fluorescenčními dalekohledy. Občas je ale využit i pro klasická astronomická pozorování.

Pokud byste se na šestihvězdu TIC 168789840 chtěli podívat, budete potřebovat nejen menší dalekohled ale také letenku. Nachází se totiž ve vzdálenosti 1900 světelných let na jižní obloze v souhvězdí Eridanus.

Na severní obloze ale máme slavnou šestihvězdu v souhvězdí Blíženců. Hvězdný systém Castor má stejnou strukturu jako TIC 168789840, i když se nejedná o zákrytové dvojhvězdy. Castor se nachází jen 50 světelných let od nás a je vidět pouhým okem. K jeho nalezení na obloze vám pomůže mapka v galerii.