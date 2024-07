Astronomové chtějí změnit definici planety. Pro Pluto se ale nic nemění, zůstane mimo hru

Oficiální definice planety, podle které bylo Pluto v roce 2006 degradováno na trpasličí planetu, není použitelná mimo naši sluneční soustavu. Pro určení, zda mohou být objekty ve vesmíru klasifikovány jako planety, má být zavedena nová metoda, která by měla usnadnit identifikaci objektů obíhajících kolem jiných hvězd.

V roce 2006 Mezinárodní astronomická unie (IAU) nechvalně proslulým rozhodnutím degradovala Pluto z planety na trpasličí planetu, čímž se naše sluneční soustava scvrkla z devíti na osm planet. Jako rozhodující faktory IAU uvedla skutečnost, že je Pluto příliš malé a není ve svém prostoru natolik dominantní, aby ho pročistilo od ostatních těles. Rozhodnutí o vyřazení Pluta tehdy rozčílilo mnoho astronomů i laickou veřejnost.

O planetách bude rozhodovat jejich hmotnost

Jean-Luc Margot z Kalifornské univerzity v Los Angeles a jeho kolegové nyní navrhují mnohem jednodušší způsob definování planety. Podle nich by mělo být za planetu považováno každé těleso, které obíhá kolem hvězdy nebo kolem zbytků hvězdy a má hmotnost větší než 0,005 % hmotnosti Jupiteru, ale menší než třináctinásobek hmotnosti Jupiteru.

V praxi to znamená, že by hmotnost planet měla být vyšší než 1023 kilogramů, což odpovídá středu mezi hmotností současných trpasličích planet a planet naší sluneční soustavy. Naopak nejvyšší hmotnost by měla dosahovat maximálně 25 × 1027 kilogramů, což je bod, kdy začíná fúze deuteria, a objekty tak spadají spíše do kategorie hvězd.

„Současná definice IAU je dost omezující,“ říká Margot. „Navrhujeme jednodušší systém založený na hmotnosti.“ Margotův nový systém by ponechal v naší sluneční soustavě osm jasně definovaných planet (tj. nadále bez Pluta), ale také by se elegantně vztahoval na všech 5700 známých exoplanet obíhajících kolem jiných hvězd. „Všechny splňují tato kritéria s velkou rezervou,“ říká Margot.

Jednou z námitek proti definici planet dle Mezinárodní astronomické unie je skutečnost, že je obtížné pozorovat, zda těleso vyčistilo svou oběžnou dráhu, nebo ne. Margot a jeho kolegové proto zkoumali, zda planeta může „dynamicky ovládnout“ svou orbitu.

Můžeme čekat vědecké dohady

Vědci použili matematický vzorec vztažený k hmotnosti planety a její vzdálenosti od hvězdy, který jasně rozdělil planety naší sluneční soustavy a menší tělesa, jako jsou trpasličí planety Pluto, Eris a Ceres. Důležité je, že k odlišení není nutné pozorovat objekty v okolí planety, což je u exoplanet s našimi současnými technologiemi nemožné.

Nová definice také nevyžaduje přímé měření kulatosti planety, což je dle IAU jeden z požadavků. U exoplanet a menších těles v naší sluneční soustavě je měření kulatosti obtížné. „Objekty, které jsou dynamicky dominantní, budou obvykle kulaté,“ říká Margot s tím, že takové objekty budou vždy těžší než 1023 kilogramů.

Mike Brown z Kalifornského technologického institutu, který se v roce 2003 podílel na degradaci Pluta, říká, že tato práce je „zábavným způsobem“, jak definovat planetu, který „vyvolá další debatu“. Tvrdí však, že v astronomii je těžké mít jasné definice objektů. „Neexistuje definice toho, co je hvězda, co je galaxie, co je mlhovina,“ říká. „S planetami by to mohlo být stejné, až na to, že veřejnost chce vědět, co jsou planety sluneční soustavy.“

Margot představí stručné shrnutí své práce na srpnovém Valném shromáždění IAU v Kapském Městě v Jihoafrické republice. Doufá, že na příštím shromáždění v roce 2027 by mohla být přijata jako oficiální návrh. „V každém vědním oboru je zvláštní místo vyhrazeno klasifikaci a taxonomii,“ říká. „Pomáhá lidem komunikovat mezi sebou a s veřejností, ale také řídí naše myšlení. Takže si myslím, že je to důležité.“

Další podrobnosti najdete v magazínu Science Alert.