Astronomové nalezli pozůstatky zničené sluneční soustavy

Foto: University of Warwick/Dr Mark Garlick

Astronomové objevili dva bílé trpaslíky, kteří byli označeni jako WDJ2147-4035 a WDJ1922+0233. A rozhodně stojí za pozornost.

První z nich se nachází pouhých 90 světelných let daleko od nás. Pomocí spektroskopických a fotometrických dat shromážděnými zařízeními Gaia, Dark Energy Survey a X-shooter (nainstalovaném na Very Large Telescope) tým určil, že jeho stáří je přibližně 10,7 miliardy let.

Tato data badatelům umožnila rovněž odhalit, že WDJ2147-4035 obsahuje stopy sodíku, lithia, draslíku a možná i uhlíku – pozůstatky nepředstavitelně starého planetárního systému, jehož hlavní hvězdou svého času byl.

Země není jedinečná

Předmětem analýz byl samozřejmě i WDJ1922+0233. V tomto případě vyšlo najevo, že je znečištěný materiály s podobným složením jaké má zemská kontinentální kůra.

„Tyto hvězdy znečištěné kovy ukazují, že Země není jedinečná, že existují jiné planetární systémy s planetárními tělesy podobnými Zemi," uvedla vedoucí studie Abbigail Elms z University of Warwick.

Výzkum obou bílých trpaslíků poskytuje strhující pohled na formování kamenných planet na počátku vesmíru, kdy kovy ještě nebyly příliš hojné. Jde však i o okno do pravděpodobné budoucnosti naší Sluneční soustavy.