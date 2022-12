Astronomové objevili dávné „srdce“ Mléčné dráhy

Odborníci německého institutu Maxe Plancka pro astronomii (MPIA) v Heidelbergu již delší dobu zkoumají strukturu Mléčné dráhy. Nedávno se jim podařilo odhalit „staré srdce“ Mléčné dráhy, jak sami uvádějí. Jde o populaci hvězd v centrální oblasti Galaxie, která je pozůstatkem nejstarší historie Mléčné dráhy.

Jde o velký úspěch v poslední době stále populárnější „galaktické archeologie“. Tým MPIA analyzoval data z nejnovější „porce“ dat evropské vesmírné observatoře Gaia z června 2022 (Data Release 3) a využil služeb speciálně trénované umělé inteligence k odvození údajů o metalicitě (tj. obsahu chemických prvků) u asi 2 milionů červených obrů v centrální oblasti Mléčné dráhy.

Výsledkem jejich úsilí je objev zmíněného „starého srdce“ Mléčné dráhy, které se hned dostalo do ohniska pozornosti výzkumu. Pozorování těchto hvězd nabízí cenné údaje pro kosmologické simulace vzniku a vývoje galaxií.

Co ukázala rekonstrukce rozložení hvězd „starého srdce“?

Analýzy dat observatoře Gaia a výkonná inteligence dovedly astronomy k populaci hvězd „starého srdce“ Mléčné dráhy. Pro tyto hvězdy je typická nízká metalicita, značné stáří a výskyt uprostřed Galaxie.

Když se pozice hvězd „starého srdce“ vynesou na mapu hvězdné oblohy, nacházejí se především v blízkosti galaktického centra s naší domácí supermasivní černou dírou Sgr A*, v souhvězdí Střelce.

Přesná měření vzdáleností hvězd, která provedla observatoř Gaia, umožnila 3D rekonstrukci rozložení hvězd „starého srdce“ v Mléčné dráze. Z této rekonstrukce vyplynulo, že dotyčné hvězdy se vesměs nacházejí v relativně malém centrálním prostoru o velikosti cca 30 tisíc světelných let. Například Sluneční soustava se nachází od galaktického centra mnohem dál.

Badatelé odhadují, že stáří hvězd „starého srdce“ je asi 12,5 miliard let. Domnívají se, že tyto hvězdy vznikly záhy poté, co se několik dávných protogalaxií spojilo do prvotního galaktického centra Mléčné dráhy. Pocházejí tedy opravdu z Mléčné dráhy a nikoliv z nějaké trpasličí galaxie, v níž by se objevily před vznikem prvotní Mléčné dráhy.