Astronomové objevili exoplanetu, kde jeden rok trvá osm hodin. Pokrývá ji moře roztaveného železa

Mezinárodní tým sestávající ze 78 astronomů pod vedením německého Institutu planetárního výzkumu Německého střediska pro letectví a kosmonautiku objevil novou exoplanetu. Zjištění ukazují, že je z 80 procent tvořena železem a až neuvěřitelně se podobá Merkuru, uvádějí vědci v tiskovém prohlášení.

Nově objevená planeta označovaná jako GJ 367b obíhá okolo své hvězdy tak blízko, že je její povrch pravděpodobně tvořen mořem roztaveného železa. Jeden oběh kolem červeného trpaslíka GJ 367 trvá jen necelých osm hodin a celá soustava je od Země vzdálená zhruba 30 světelných let.

Exoplaneta GJ 367b

Novou planetu objevila družice NASA TESS (Transiting Exoplanets Survey Satellite; v překladu „družice pro průzkum tranzitujících exoplanet“), která upozorňuje astronomy na periodický pokles světla přicházejícího od dané hvězdy. Nejčastěji je tento pokles způsoben tím, že kolem hvězdy obíhá planeta, která blokuje část světla, jež by jinak dopadlo na senzory družice.

Hlavním úkolem družice TESS je objevovat vzdálené planety obíhající kolem jiných hvězd. Zatím si v tomto směru vede velmi dobře – objevila již tisíce potenciálních kandidátů na exoplanety a u řady z nich bylo následně potvrzeno, že se jedná o planety obíhající kolem vzdálených hvězd.

Na základě družicových dat astronomové zjistili, že planeta vykoná cestu kolem své hvězdy za pouhou třetinu pozemského dne. Z toho vyplývá, že se musí nacházet velmi blízko středu své sluneční soustavy. Je pravděpodobně tak blízko, že její povrchová teplota dosahuje 1472 stupňů Celsia. Pro srovnání – železo taje při teplotě 1 538 °C.

Umělecké ztvárnění exoplanety GJ 367b

Také další parametry planety GJ 367b jsou zajímavé – například její průměr je něco málo přes 9000 kilometrů (tj. je větší než Mars) a její hmotnost je o více než polovinu nižší než hmotnost naší domovské planety. Díky své hmotnosti je jednou z nejlehčích z téměř pěti tisíc dosud objevených exoplanet, vysvětluje DLR ve svém prohlášení.

Hledá se druhá Země

Stejně, jako Měsíc, má planeta vázanou rotaci což znamená, že se kolem své osy otočí za stejnou dobu, za kterou oběhne kolem hvězdy. V praxi to znamená, že zatímco jedna polokoule je neustále otočená směrem ke hvězdě, na druhé polokouli je permanentní tma.

Vědci svá zjištění publikovali v odborném časopise Science a tvrdí, že nás tento objev přiblížil k nalezení další planety se stejnými podmínkami pro život jako je Země. „Na základě přesného určení poloměru a hmotnosti je GJ 367b klasifikována jako kamenná planeta,“ vysvětluje jedna z autorek studie Kristine Lam. „Zdá se, že je podobná Merkuru. To ji řadí mezi terestrické planety s velikostí menší než Země a posouvá výzkum o další krok vpřed při hledání 'druhé Země'.“

Je však nutné zdůraznit skutečnost, že povrch planety dosahuje „teploty, při které by se roztavily všechny horniny a kovy“. To znamená, že samotnou planetu GJ 367b rozhodně „nelze považovat za 'druhou Zemi'“. Planeta patří do třídy tzv. ultrakrátkoperiodických planet (USP), což jsou obvykle malé objekty obíhající kolem hvězd ve velmi těsné blízkosti.

Odborníci dospěli ke svým závěrům částečně i díky tomu, že data z TESS zpracovali programem využívajícím strojové učení. Ten odhadl, že struktura GJ 367b je podobná struktuře Merkuru, přičemž planeta je z velké části tvořena kovovým jádrem. Má také vnější kůru z hornin bohatých na kovy a křemík, které se rovněž taví při podobných teplotách.