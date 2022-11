Astronomové objevili tři potenciálně nebezpečné asteroidy. Jsou obrovské, přesto se schovávaly ve slunečním svitu

Vědecký tým pod vedením astronoma Scotta Shepparda objevil při svém bádání tři blízkozemní asteroidy, nacházející se ve vnitřní části sluneční soustavy (tj. mezi orbitou Země a Sluncem). Objekty byly odhaleny až nyní, neboť se nacházejí v oblasti oblohy skryté za slunečním svitem. Své poznatky publikovali v odborném časopise The Astronomical Journal.

Poněkud překvapivě je snazší odhalit asteroidy nacházející se ve vnější části sluneční soustavy než planetky mezi hvězdou a Zemí. Vesmírné astronomické dalekohledy, jako je Hubbleův a Webbův, jsou totiž vždy obráceny směrem od Slunce, protože intenzivní světlo a teplo hvězdy by mohlo poškodit citlivé přístroje.

Tři potenciálně nebezpečné asteroidy

K objevu přispělo zařízení DECam (Dark Energy Camera) umístěné na čtyřmetrovém dalekohledu Victora M. Blanca na Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) v chilských Andách. Blancův dalekohled byl postaven v 70. letech 20. století a při instalaci DECam byl modernizován. Kamera pořizovala snímky blízko zemského obzoru za soumraku, aby zabránila oslnění Sluncem a atmosférickým zkreslením.

Průzkum se zaměřil na objekty, pohybující se mezi oběžnými dráhami Země a Venuše. „Zatím jsme našli dvě velké blízkozemní planetky o průměru asi jednoho kilometru, což je velikost, kterou nazýváme zabijáci planet.“ uvedl Sheppard. Dva z asteroidů mají dráhy, jež bezpečně míjejí Zemi, ale jeden z nich – asteroid o šířce asi 1,5 kilometru označený jako 2022 AP7 – má dráhu, která ho nakonec může dostat na kolizní kurz.

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že uvedený asteroid se v současné době k Zemi neblíží. Jednoho dne se ale může k naší planetě přiblížit natolik, že by ji mohl ohrozit, nicméně zatím není známo, kdy by se to mohlo stát. V každém případě se jedná o největší potenciálně nebezpečný objekt představující riziko, který byl objeven za posledních osm let.

Riziko pro Zemi

Vědci zjistili, že asteroid křižuje oběžnou dráhu Země, ale dochází k tomu ve chvíli, kdy je naše planeta na opačné straně Slunce. Tento vzorec může pokračovat po staletí, protože asteroidu trvá pět let, než dokončí jeden oběh kolem Slunce, zatímco Země to zvládne jednou za rok.

Postupem času se pohyb asteroidu po oběžné dráze sladí s pohybem Země. Vědci zatím neznají dráhu asteroidu s takovou přesností, aby mohli říci, jak zásadní nebezpeční může představovat v budoucnosti, ale prozatím se dle Shepparda „bude držet daleko od Země“.

V případě srážky se Zemí by asteroid o velikosti jednoho kilometru nebo větší „měl zničující dopad na život, jak ho známe,“. Kromě přímých následků nárazu by následně prach a další vyvržený materiál na dlouhá léta zaplnil atmosféru, ochladil planetu a zabránil slunečnímu světlu proniknout na zemský povrch. Výsledkem by bylo masové vymírání živočichů i rostlin, jaké na Zemi nebylo zaznamenáno miliony let.

Další asteroidy

Vědci očekávají, že v příštích několika letech najdou další planetky, které jsou „zabijáky planet“. Domnívají se, že se v blízkosti Země nachází asi tisíc objektů větších než jeden kilometr, přičemž průzkumy za poslední desetiletí našly asi 95 % z nich. Další dva asteroidy - 2021 LJ4 a 2021 PH27 – se nacházejí na mnohem bezpečnějších drahách, jež pro Zemi nepředstavují riziko.

Astronomy zaujal i asteroid označený 2021 PH27, protože jde o objekt nacházející se nejblíže ke Slunci. Jak se vesmírný kámen přibližuje k naší hvězdě, jeho povrch dosahuje teplot dostatečně vysokých na to, aby se na něm tavilo olovo (pokud by tam bylo přítomno).

„Náš průzkum pomocí DECam je jedním z nejrozsáhlejších a nejcitlivějších průzkumů objektů na oběžné dráze Země a v blízkosti dráhy Venuše,“ řekl Sheppard. „Je to jedinečná příležitost pochopit, jaké typy objektů se skrývají ve vnitřní sluneční soustavě.“