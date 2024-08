Astronomové odhalili zdroj záhadného signálu z vesmíru z roku 1977. Nevysílali ho mimozemšťané

Dne 15. srpna 1977 zachytila observatoř Big Ear při Ohio State University mimořádně intenzivní rádiový signál. Tento signál byl natolik zvláštní, že astronom Jerry Ehman, který ho objevil, kolem něj na výtisku udělal červený ovál a vedle napsal slovo „Wow!“ (citoslovce vyjadřující úžas nebo překvapení). Tím dal signálu jeho ikonický název – „Wow! signál“.

Původní výtisk s Ehmanovým ručně psaným výkřikem

Od té doby si vědci lámali hlavy nad tím, odkud mohl signál pocházet. I přes desítky let výzkumu a různých teorií se nedařilo určit jeho zdroj. Nedávno ale tým vědců z Laboratoře pro studium obyvatelnosti planet na Univerzitě v portorickém Arecibu oznámil objev, který by mohl tuto letitou záhadu konečně vysvětlit.

Zdrojem je maserový výtrysk

Výsledky nejnovějšího výzkumu naznačují, že „Wow! signál“ mohl být způsoben přirozeným vesmírným jevem, jako je maserový výtrysk, což je druh záření, které vzniká v mezihvězdném prostoru za specifických podmínek. Tato hypotéza může objasnit povahu signálu, ale také otevřít nové možnosti pro výzkum podobných fenoménů v budoucnosti.

Vědci z projektu Arecibo Wow! (AWOW) využili archivní data z bývalé observatoře Arecibo v Portoriku. Objevili nové důkazy, které naznačují, že 47 let starý signál mohl být výsledkem vzácného astronomického jevu, který způsobil, že velmi jasně zazářil masivní mrak vodíku. Článek popisující výsledky bude brzy předložen k recenznímu řízení ve vědeckém časopise, stojí na stránce projektu.

Vedoucí výzkumu Abel Méndez přiznává, že se do studia „Wow! signálu“ ponořil hlouběji teprve letos. „Musím se přiznat, že pro mě a pro mnoho dalších astronomů byl Wow! signál něco jako kuriozita,“ uvedl v rozhovoru. „Takže jsem tomu nikdy nevěnoval velkou pozornost.“

Méndez, který se dlouhodobě věnuje výzkumu obyvatelnosti vesmíru, už řadu let studuje hvězdy a planety, které kolem nich obíhají. V květnu narazil na video vysvětlující záhadu „Wow! signálu“ a okamžitě ho to zaujalo. „Pomyslel jsem si, že by bylo úžasné něco takového najít v našich datech,“ řekl.

Wow! signál

„Wow! signál“ přitáhl pozornost kvůli neobvykle úzké šířce pásma a současně značné intenzitě, kterou udržel po dobu 72 sekund. Signál byl zachycen na frekvenci blízké vodíkové linii 1420 MHz, což je frekvence často spojovaná s možnými technologickými signály ve vesmíru.

Právě kombinace úzké šířky pásma a vysoké intenzity vedla k domněnkám a spekulacím, že by se mohlo jednat o umělý signál, možná dokonce o vysílání od mimozemské civilizace. To samozřejmě vyvolalo vlnu spekulací o možném kontaktu s mimozemšťany.

Vědci z projektu AWOW se snažili najít další podobné signály, a proto prozkoumali pozorování na frekvencích od 1 do 10 GHz nasbíraná 305metrovým teleskopem Arecibo v letech 2017 až 2020. V roce 2023 projekt pokračoval pozorováními na frekvenci 8 GHz s využitím 12metrového teleskopu, přičemž se zaměřil na červené trpaslíky, tedy hvězdy s potenciálně obyvatelnými planetami.

Našly se další podobné signály

„Naše nejnovější pozorování, provedená mezi únorem a květnem 2020, odhalila podobné úzkopásmové signály v blízkosti vodíkové linie, i když méně intenzivní než původní Wow! signál,“ uvedl Abel Méndez. Nová hypotéza vysvětluje unikátní charakteristiky „Wow! signálu“, ale také upozorňuje na nový zdroj potenciálně falešně pozitivních signálů od mimozemských civilizací.

Tyto signály pocházely z mezihvězdných mraků chladného vodíku v naší galaxii a byly o dva řády méně jasné. Méndez a jeho tým se domnívají, že aby „Wow! signál“ dosáhl takové jasnosti, muselo dojít k náhlému zesílení způsobenému přechodným zdrojem záření, jako je magnetar (typ neutronové hvězdy s extrémně silným magnetickým polem, které by mohlo excitovat atomy ve vodíkových mracích).

„Naše studie naznačuje, že Wow! signál byl pravděpodobně prvním zaznamenaným případem maserové emise na vodíkové linii,“ vysvětluje Méndez. Pokud by se tato hypotéza potvrdila, mohla by změnit naše chápání těchto signálů a nasměrovat budoucí hledání mimozemského života správným směrem.

Chystají se další pozorování

„Je to neobvyklé,“ konstatuje Méndez. „Jaká je pravděpodobnost, že magnetar bude přesně za jedním z těchto mraků, bude mít dostatečně silné záření, aby ten mrak excitoval, a někdo se v tu chvíli bude dívat přesně tím směrem?“​ pokládá řečnickou otázku.

Méndez a jeho tým nyní plánují provést další pozorování pomocí Very Large Telescope v Chile, aby identifikovali konkrétní mraky, které stojí za signály nalezenými v archivních datech. Astrobiolog je odhodlaný se o své nové posedlosti dozvědět co nejvíce. „Za posledních pár měsíců jsem se o signálu Wow! naučil více než za celý svůj dosavadní život,“ přiznal​.

Dosavadní výsledky vědeckého bádání byly publikovány 16. srpna na webu arXiv.org. V tomto případě nejde o odborný časopis, ale o populární online archiv a distribuční server pro výzkumné práce z různých oblastí vědy, zejména fyziky, matematiky, kvantitativní biologie, statistiky a financí. Vědci zde mohou zdarma zveřejňovat své předběžné studie (preprinty) před jejich formálním publikováním v recenzovaných časopisech.

Zdroje: phl.upr.edu, arxiv.org, gizmodo.com, arstechnica.com, studyfinds.org.