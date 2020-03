Astronomové opět varují: Satelity Starlink budou viditelné i pouhým okem

Elon Musk opakovaně ujišťuje odbornou i laickou veřejnost o tom, že satelity Starlink nebudou narušovat astronomická pozorování. Například na nedávné konferenci Satellite 2020 přesvědčeně tvrdil, že v tomto směru očekává „nulový vliv“.

Vědci ovšem jeho optimismus rozhodně nesdílí. Z nové studie zveřejněné na předtiskovém serveru ArXiv plyne, že síť Starlink po svém dokončení doslova zaplaví noční oblohu světly, která budou viditelná i pouhým okem.

Pravdou je, že SpaceX intenzivně pracuje na nalezení řešení. Mj. testuje nový nátěr, který by mohl odrazivost satelitů značně snížit. Podle Popular Science však změna barvy pomůže jen do určité míry.

Amatérským badatelům by to teoreticky mohlo stačit. Profesionálům a agenturám pro výzkum vesmíru ale prý nezbude nic jiného než investovat do pořízení nákladného vybavení, díky němuž budou moct observatoře i nadále plnit svou úlohu.

„Toto je výzva k probuzení… je zapotřebí, aby astronomové začali v obecné rovině přemýšlet o zmírňování,“ komentoval to Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Titulní foto: Steve Jurvetson, CC BY 2.0