Astronomové poblíž středu Mléčné dráhy objevili dosud největší molekulu alkoholu

Foto: GLOSTAR (Bruntaler et al. 2021, Astronomy & Astrophysics) a Wikipedia.

Astronomové narazili na dosud největší molekulu alkoholu – a to poblíž středu Mléčné dráhy. Jedná se o dva izomery propanolu: isopropanol a n-propanol. Tým z Max Planck Institute for Radio Astronomy, jehož zjištění zveřejnil žurnál Astronomy Astrophysics, se domnívá, že tento nález by nám mohl pomoci lépe pochopit mechanismus zrodu nových hvězd.

Oblak dotyčných molekul se nachází nedaleko, Sagittarius B2, mezihvězdné oblasti u supermasivní černé díry Sagittarius A*.

Pomohl teleskop ALMA

„Detekce obou izomerů propanolu je mimořádně užitečná při určování mechanismu jejich vzniku,“ komentoval to jeden z autorů nových studií, Rob Garrod z University of Virginia.

„Protože si jsou vzájemně tak podobné, i z fyzikálního hlediska se chovají velice podobným způsobem, což znamená, že by tyto dvě molekuly měly být přítomny na stejných místech ve stejnou dobu,“ dodal.

Pro úplnost doplňme, že vědci dotyčné izomery objevili díky použití teleskopu Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) v Chile. Ten v minulosti pomohl vypátrat např. i isobutyronitril, n-methylformamid či močovinu.