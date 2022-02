Astronomové poprvé pozorovali, jak na bílého trpaslíka dopadají kusy planet

Na základě nepřímých pozorování už nějaký čas víme, že na bílé trpaslíky, tedy vyhořelá jádra hvězd podobných Slunci, dopadají kusy planet z jejich planetárního systému. Zatím nikdy jsme to ale nesledovali v přímém přenosu.

Poštěstilo se to až teď, astronomům britské University of Warwick. Tim Cunningham a jeho kolegové pozorovali rentgenové záření ze soustavy blízkého bílého trpaslíka G29–38. Konečně se jim povedlo detekovat materiál, který vstupuje do atmosféry bílého trpaslíka a je tam dezintegrován.

Díky těmto pozorováním mohli odvodit rychlost akrece, tedy nabalování materiálu na bílého trpaslíka, aniž by k tomu potřebovali modely jeho atmosféry. Potěšující bylo, že výsledek dobře odpovídá dosavadním představám.

Do této doby byla měření akrece hmoty v případě bílých trpaslíků prováděna pomocí spektroskopických pozorování záření bílých trpaslíků a detailních modelů jejich atmosféry.

Z těchto měření je možné odvodit, v jaké míře se určité chemické prvky dostávají do atmosféry bílého trpaslíka. Z toho následně vyplyne, jaké množství dané prvku obsahovalo těleso, jehož hmotu si přitáhl bílý trpaslík.

První pozorování rentgenového záření bílého trpaslíka

Cunninghamův tým k tomuto výzkumu využil pozorování vesmírné rentgenové observatoře Chandra. Ta obvykle detekuje rentgenové záření černých děr, neutronových hvězd a podobných objektů. To ale nijak nevadilo a pozorování trpaslíka G29–38 pro Chandru nebyl žádný problém.

Bylo to poprvé, kdy jsme pozorovali rentgenové záření bílého trpaslíka. Astronomové neskrývají radost. Jak říká Cunningham, právě studium bílého trpaslíka v úplně jiné oblasti elektromagnetického spektra, než je zvykem, jim umožnilo potvrdit představy o bílých trpaslících, k nimž jsme dospěli v oblasti viditelného záření.

Podle Cunninghama jde o první přímý důkaz, že na bílých trpaslících opravdu probíhá akrece hmoty z rozbitých planet původního planetárního systému. Otevírají se tím nové možnosti pro výzkum soustav s bílým trpaslíkem. Doposud jsme v Mléčné dráze objevili asi 300 tisíc bílých trpaslíků, takže určitě bude na co se dívat.

Titulní ilustrační foto: NASA, ESA, STScI, and G. Bacon (STScI), CC BY 4.0