Astronomové pozorovali galaktickou Velrybu ve spleti magnetických provazů

Mezinárodnímu týmu astronomů projektu „Continuum HAlos in Nearby Galaxies – an EVLA Survey“ (CHANG-ES) se podařilo sestavit unikátní kompozitní snímek galaxie s jejími magnetickými poli. Klíčovou roli při pořízení tohoto snímku sehrála soustava radioteleskopů Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) v Novém Mexiku.

Judith Irwin z kanadské Queen’s University in Ontario a její spolupracovníci se zaměřili na spirální galaxii s příčkou NGC 4631 v souhvězdí Honicích psů, která je známá pod přezdívkou Velryba (anglicky Whale Galaxy).

Snímek vznikl zkombinováním dat z více pozorování soustavy VLA, během kterých byly antény soustavy v různých konfiguracích. Na výsledném snímku jsou patrné magnetické filamenty, znázorněné modrou a zelenou barvou.

Co nezměrná magnetická pole generuje?

Je to vůbec poprvé, kdy jsme zřetelně detekovali rozsáhlá magnetická pole, která sahají daleko do hala spirální galaxie. Na snímku je patrné, že magnetické filamenty jsou ve skupinách uspořádané stejným směrem a táhnou se do vzdálenosti přes tisíc světelných let.

Podle vědců týmu projektu CHANG-ES generuje nezměrná magnetická pole galaktické Velryby ohromné „dynamo“ uvnitř galaxie, která rotuje kolem svého jádra, jak mají galaxie ve zvyku.

Galaxie NGC 4631 Velryba je od nás vzdálená asi 25 milionů světelných let. Je o něco menší než naše Mléčná dráha. Známe ji už dlouho. V roce 1787 ji objevil slavný britský astronom William Herschel.

Podle autorů pozoruhodného snímku by jejich postup mohl být použit i pro jiné galaxie. Z detailního pozorování rádiových vln vybrané galaxie bude možné odvodit, jestli mají podobná magnetická pole v galaktickém halu, a také to, jaké mají tato pole tvary. Následně pak bude možné řešit otázky o původu takových galaktických magnetických polí.

Není jasné, zda magnetická pole galaxií vznikají stejným způsobem anebo se na jejich tvorbě podílejí různé mechanismy. Vědci také doufají, že by výzkum galaktických magnetických polí mohl osvětlit povahu ještě mnohem rozsáhlejších a stále záhadných mezigalaktických magnetických polí.