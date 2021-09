Astronomové pozorovali v nevídaném detailu mraky na exoplanetě

WASP-127b je horký saturn, čili plynný obr hmotností blízký Saturnu, který obíhá velmi blízko své hvězdy, ve vzdálenosti asi 525 světelných let od Sluneční soustavy. Mezinárodní tým astronomů na této pekelné planetě detekoval mraky a k tomu ještě odhadl jejich výšku.

Badatelé využili pozorování vesmírných i pozemních teleskopů, s jejichž pomocí v doposud nevídaném detailu odhalili strukturu svrchní části atmosféry exoplanety. Jak je v podobných případech obvyklé, planetu pozorovali v době, kdy z našeho pohledu přecházela přes kotouč své hvězdy.

Během výzkumu zkombinovali pozorování Hubbleova vesmírného dalekohledu v infračervené oblasti a data spektrografu ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) ve viditelné oblasti záření, který pracuje na soustavě teleskopů Very Large Telescope Evropské jižní observatoře v Chile. Díky tomu mohli analyzovat různé dílčí oblasti v atmosféře exoplanety WASP-127b.

Výsledky byly překvapivé

Jak uvedl vedoucí týmu Romain Allart z kanadské Université de Montréal a švýcarské Université de Genève, výsledky je překvapily. V atmosféře horkého saturnu detekovali sodík, k čemuž už dříve u podobných planet. Nachází se tam ale v mnohem nižších výškách, než vědci očekávali. Rovněž zachytili silný signál přítomnosti vodní páry, ale jen v infračervené oblasti a nikoliv v oblasti viditelného záření.

Zvláštní signál vodní páry vysvětlují tím, že vodní páru v nižších vrstvách atmosféry stíní mraky, které nejsou průhledné pro viditelné záření, ale infračervené záření jimi projde. Prozatím neznají složení těchto mraků. Jsou si ale prakticky jistí, že je netvoří kapky vody jako u nás na Zemi.

Exoplaneta WASP-127b je fascinující pekelný svět. Hvězdu oběhne za zhruba 4 dny. Na své oběžné dráze „schytává“ asi 600krát více záření než Země od Slunce. V důsledku toho je rozžhavená až na 1 100 °C. WASP-127b je díky tomu nafouknutá asi na 1,3 velikosti Jupiteru, ale zároveň má oproti němu jen pětinovou hmotnost.

Jde o jednu z nejvíce řídkých exoplanet, jaké jsme zatím našli. Pro výzkum atmosféry je to požehnání, protože u „nafouklých“ planet se snadněji zkoumá. WASP-127b je ideálním kandidátem, takže se jistě časem dozvíme další zajímavé věci.