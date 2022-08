Astronomové se domnívají, že objevili dosud nejmladší planetu v Mléčné dráze

Tým odborníků z NASA a European Space Agency (ESA) možná objevil dosud nejmladší planetu v naší Galaxii. Minulý týden na to upozornil deník The New York Times.

Astronomové předpokládají, že toto kosmické těleso je staré pouze 1,5 milionu let (pro srovnání, Země má více než 4 miliardy let). Planeta takto nízkého věku nebyla nikdy předtím identifikována.

„Je to jako dívat se na naší vlastní minulost,“ komentovala to astronomka Myriam Benisty z Institute of Planetology and Astrophysics of Grenoble.

Pomohla soustava radioteleskopů ALMA

Vědci zahájili výzkum dotyčného „novorozence“ již v loňském roce, přičemž využili soustavu 66 radioteleskopů ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) nacházející se v Chile.

Od té doby odhalili, že mateřskou hvězdu malé exoplanety, zvanou AS 209, obklopuje tzv. cirkumplanetární disk – prstenec kosmického prachu a plynu v němž mohou vznikat měsíce, planety apod. Kromě toho vyšlo najevo, že AS 209 teprve nedávno začala spalovat vodík – což znamená, že i ona je poměrně mladá.

NYT rovněž uvádějí, že celou tuto rozvíjející se sluneční soustavu začne brzy studovat Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST). Díky tomu bychom se o ní mohli dozvědět další zajímavé informace.