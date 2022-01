Astronomové spočítali, jak družice Starlink ovlivňují jejich pozorování. Stopy jsou na 18 % snímků a bude hůř

Výstavba satelitní konstelace Starlink vzbudila mezi astronomy velké pozdvižení. Obávali se, že desítky tisíc nových družic na nízké oběžné dráze výrazně naruší astronomická pozorování.

SpaceX reagovala na kritiku zavedením opatření. Družice Starlink nyní disponují clonami (VisorSats), které blokuji světlo odražené od antén družice. Jasnost Starlinků poklesla. Ale bude to stačit?

Před pár lety vznikla řada simulací, které se snažily popsat vliv Starlinku i dalších satelitních konstelací na astronomická pozorování. Nová studie přináší reálná data.

Przemysław Mróz z Astronomické observatoře Varšavské univerzity a jeho tým vzali data z projektu Zwicky Transient Facility (ZTF). Je to poměrně logická a dobrá volba. Míra „ovlivnění“ pozorování závisí na mnoha věcech – na době pozorování, ale třeba také na velikosti zorného pole a délce expozice. Je zřejmé, že když budete pozorovat větší část oblohy, bude větší šance, že se vám v zorném poli objeví družice.

Nejvíce zasažené tak mohou být přehlídky oblohy – dalekohledy, které každou noc snímkují velké části oblohy a hledají „změny“. Může jít o hledání supernov, tranzitujících planet nebo z praktického hlediska asi nejdůležitější – hledání potenciálně nebezpečných planetek.

ZTF se nachází na Dalekohledu Samuela Oschina na slavné observatoři Palomar v Kalifornii. Jedná se o přehlídku oblohy, která každé dva dny pořídí snímky oblohy ve viditelné a blízké infračervené části spektra. ZTF pracuje od roku 2017. Za tu dobu našel mimo jiné více než 4500 supernov a 229 blízkozemních planetek.

Vliv družic Starlink

SpaceX už do vesmíru vyslala 2042 družic, ty poslední před pár hodinami. Celkem 163 družic už skončilo a bylo navedeno do atmosféry. Mróz a jeho tým vzali data ze ZTF z období od listopadu 2019 do září 2021. Na snímcích z tohoto období bylo 5301 stop družic Starlink. Počet zasažených snímků v průběhu času pochopitelně rostl.

Zasaženy byly zejména snímky pořízené po západu slunce. Podíl snímků se stopami vzrostl z méně než 0,5 % na konci roku 2019 na 18 % v srpnu 2021. Autoři odhadují, že jakmile bude na oběžné dráze 10 000 družic, budou zasaženy prakticky všechny snímky ZTF, které byly pořízeny po západu slunce.

Nicméně i přes nárůst počtu stop pozorovaných během analyzovaného období nejsou současné vědecké operace ZTF zatím silně ovlivněny.

„Jedna stopa ovlivňuje méně než jednu desetinu procenta pixelů na obrázku ZTF. Je malá šance, že bychom přehlédli asteroid nebo jinou událost skrytou za satelitní stopou. Ve srovnání s počasím, jako je zatažená obloha, jsou to pro ZTF spíše malé efekty,“ řekl Tom Prince z California Institute of Technology, který se podílel na studii.

V rámci studie také vědci zjistili, že clony, které blokují světlo odražené od antén, snížily jasnost satelitu zhruba pětinásobně. Jasnost Starlinků je tak někde okolo 6,8 mag, což je za hranicí pozorovatelnosti okem. Pro astronomy to však stále není dost.

Standardy nastíněné na workshopu Satellite Constellations 1 (SATCON1) v roce 2020 uváděly, že by jasnost všech družic na nízké oběžné dráze měla být na úrovni 7 mag nebo slabší, aby to do značné míry snížilo jejich negativní dopad na astronomická pozorování.

Předčasný optimismus?

Podle závěrů studie nemají Starlinky tak velký dopad na pozorování. Jsou zde však dvě „ale“. Počet družic neustále roste, takže počet stop na snímcích bude také výrazně růst. Studie navíc vycházela jen z vlivů na ZTF. Jiné projekty mohou mít větší problémy.

Možná už v příštím roce spustí astronomové observatoř Very C. Rubinové, která bude do jisté míry fungovat podobně a se stejnými cíli jako ZTF. Bude však mnohem citlivější. Přehlídka bude využívat nový dalekohled o průměru hlavního zrcadla přes 8 metrů.