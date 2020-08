Astronomové vyhlížejí asteroid 2018 VP1. Na začátku listopadu by měl velmi těsně minout Zemi

Vesmírem „poletují“ miliony asteroidů různých velikostí, přičemž některé se během své cesty přiblíží k naší planetě. Astronomové tyto objekty detekují, analyzují jejich oběžné dráhy a snaží se předpovědět možné riziko srážky se Zemí.

Již na začátku roku ukazovala databáze Centra pro studium objektů blízkých Zemi (Center for Near Earth Object Studies) jako objekt, který nejtěsněji mine naši planetu, asteroid 2018 VP1. Dle tohoto zdroje se má 2. listopadu přiblížit až na vzdálenost 0,0000391 astronomických jednotek, tj. asi 5850 kilometrů.

Těsné vesmírné přiblížení

Zámořská média nyní upozornila na tento asteroid v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami, které mají proběhnout den po průletu tělesa. Odborníci nyní odhadují vzdálenost, ve které mine naši planetu, na 4700 až 260000 mil, tedy asi 7560 až 418 440 kilometrů. To sice může působit jako poměrně velké rozpětí, avšak z vesmírného hlediska je to téměř zanedbatelná vzdálenost.

Astronomové dávají 2018 VP1 šanci 1 ku 240 (0,41 %), že vstoupí do zemské atmosféry. V takovém případě by se však nejednalo o žádný Armageddon, neboť velikost tohoto objektu je pouhé dva metry v průměru. Lze očekávat, že při průletu atmosférou by byl viditelný jako extrémně jasný meteor, který se následně rozpadne na malé kousky.

Na logaritmické škále, používané astronomy k hodnocení potenciálních rizik, má tento objekt hodnocení -3,57 - není tedy klasifikován jako potenciálně nebezpečný objekt. Hodnoty stupnice menší než -2 naznačují událost, která nebude mít žádné pravděpodobné následky. Situace, vyžadující pečlivé sledování, označují až hodnoty mezi -2 a nulou.

Nemusíme se bát

Poprvé objevili tento asteroid astronomové z observatoře Palomar v San Diegu 3. listopadu 2018, kdy se nacházel ve vzdálenosti asi 450000 km. Následně na základě 13denního pozorování určili jeho oběžnou dráhu, po které oběhne Slunce takřka přesně jednou za dva roky, proto se s ním opět setkáme den před výročím jeho objevení.



Oběžná dráha asteroidu 2018 VP1

Tento asteroid patří do skupiny Apollo a jeho dráha dvakrát protíná orbitu Země. V lednu se nacházel až za oběžnou dráhou Marsu ve vzdálenosti 2,124 astronomických jednotek (317 milionů kilometrů) od Slunce.

Dosavadním rekordmanem z hlediska přiblížení je asteroid 2020 QG, který naši planetu minul 16. srpna tohoto roku ve vzdálenosti pouhých 2950 kilometrů. S ohledem na nepříznivé pozorovací podmínky ho odborníci zaznamenali až šest hodin po jeho průletu. Gravitační pole Země ovlivnilo jeho oběžnou dráhu – objekt jako by „zatočil“ o 45 stupňů.

Aktuálně největší hrozbu pro Zemi představuje asteroid o průměru 1,28 kilometru, který se má přiblížit v roce 2881. V jeho případě však astronomové očekávají, že na 99,988 % naši planetu mine. Podle studie z roku 2019, publikované v časopise Science, dopadaly za posledních 290 milionů let na naši planetu velké asteroidy více než dvakrát častěji než v předchozích 700 milionech let.