Astronomové vystopovali dávnou galaxii v podobě kosmického „ohnivého prstence“

Galaxie v okolním vesmíru mohou mít rozmanité velikosti i tvaru. Řada z nich je více či méně podobná Mléčné dráze, ale najdou se i skutečně zvláštní případy. Právě to se nedávno povedlo týmu astronomů, který vedla Tiantian Yuan z australského výzkumného centra RC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D).

Našli totiž galaxii z mladého vesmíru, která má sice zhruba hmotnost Mléčné dráhy, ale rozhodně se jí nepodobá. Připomíná obrovský kosmický donut nebo spíše nesmírný kosmický prsten ohně, který se na nás blyští ze vzdálenosti 10,8 miliard světelných let.

Dotyčná galaxie nese označení R5519 a uprostřed má obrovskou díru. Otvor je tak nesmírně veliký, že by se do něj vešla 1 astronomická jednotka (AU), čili vzdálenost Země od Slunce, hned 2miliardkrát.

Zároveň je to opravdu „ohnivá“ galaxie, v tom smyslu, že v ní probíhá dost intenzivní tvorba nových hvězd. Hvězdy tam vznikají asi 50krát rychleji než v Mléčné dráze, v naprosté většině právě v prstenci.

Prstencová galaxie kolizního typu

Astronomové využili ke studiu prstencové galaxie R5519 spektroskopická data z havajské Keckovy observatoře a snímky Hubbleova vesmírného teleskopu. Podle analýz získaných snímků jde prstencovou galaxii kolizního typu (collisional ring galaxy), která je vzhledem ke své vzdálenosti nejstarší, jakou jsme zatím objevili.

Podle toho, co víme, mohou prstencové galaxie vznikat různým způsobem. Jednou z možností je nestabilita vnitřku galaxie a zhroucení její struktury. Pak také zřejmě může docházet k tomu, že galaxie nabaluje hmotu z okolního prostoru. A občas se také asi stává, že menší galaxie proletí středem větší galaxie. V takovém případě by vznikla kolizní prstencová galaxie, což nejspíše platí i pro galaxii R5519.

Zdá se, ve vesmíru kolem nás jsou kolizní prstencová galaxie velice vzácné. Podle astronomů jsou asi tisíckrát vzácnější, nežli prstencové galaxie jiného druhu, které samy o sobě nejsou nijak hojné. Výzkum prstencových galaxií přináší cenné informace o vzniku a vývoji galaxií a skupin galaxií v průběhu historie vesmíru.