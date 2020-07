Astronomové vystopovali ve Sluneční soustavě skupinu cizích planetek

Donedávna jsme jen snili o tom, jak asi vypadají tělesa, které nepocházejí ze Sluneční soustavy. A teď to vypadá, že se s nimi roztrhl pytel. Vědci brazilského institutu São Paulo State University’s Institute of Geosciences and Exact Sciences (IGCE-UNESP) v Rio Claro objevili celkem 19 planetek mezi kentaury, čili tělesy, která obíhají po výstředných drahách mezi drahami planet Jupiter a Neptun.

Sluneční soustava vznikla před více než 4,5 miliardami let. Okolní vesmír tehdy vypadal úplně jinak než dnes. Slunce se zrodilo ve hvězdné porodnici, kde byly na sebe namačkány čerstvě utvořené hvězdy i jejich planetární systémy. V takové situaci zřejmě mohlo poměrně snadno docházet k výměnám materiálu a těles mezi jednotlivými planetárními systémy.

Maria Helena Moreira Morais a její kolegové první takové těleso odhalili v roce 2018. V tomto případě šlo o kentaura 514107 Ka'epaoka'awela. Když tehdy badatelé vystopovali planetku, co nepochází ze Sluneční soustavy, tak nebylo jasné, zda jde o ojedinělý případ anebo zda je takových planetek víc. Nejnověji přicházejí s celkem 19 kentaury, kteří mají pocházet z cizího planetárního systému.

Cesta proti proudu času

Tito kentauři mají nápadně skloněné oběžné dráhy oproti rovině, ve které obíhají planety kolem Slunce. Badatelé sestavili počítačovou simulaci, která funguje jako stroj času a spočítá trajektorie těles zpátky do minulosti, až do samotného vzniku Sluneční soustavy.

Planety a planetky, které vznikly tady ve Sluneční soustavě, by se při takové simulaci měly ocitnout v rovině oběžných drah planet, která zhruba odpovídá původnímu protoplanetárnímu disku. Platí to i pro kentaury.

Výsledky těchto simulací ukazují, že zmíněných 19 kentaurů se „nevrací“ do roviny oběžných drah planet. Nejspíše původně nevznikly ve Sluneční soustavě. Pocházejí z planetárních systémů hvězd, které tehdy byly velmi blízko Slunci. Sluneční soustava je podle všeho zachytila ještě v období, kdy teprve vznikaly planety.