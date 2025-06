Atom dostane zelenou i na komerčních lodích. Nizozemci namontují malé reaktory do těžebních plavidel

Nizozemská společnost Allseas, která vyrábí obří plavidla pro hlubinnou těžbu minerálů, pokládku potrubí a instalaci offshore infrastruktur, se rozhodla pro radikální krok. Během pěti let plánuje vybavit své největší lodě malými modulárními reaktory (SMR), a stát se tak průkopníkem jaderného pohonu v komerční námořní dopravě.

Za rozhodnutím stojí ryze pragmatické důvody. Námořní doprava se na globálních emisích CO₂ podílí zhruba třemi procenty, a tlak na ekologizaci sílí. Existují sice alternativy jako vodík či metanol, ale potýkají se s problémy v dostupnosti, ceně a logistice doplňování paliva na moři. Jaderná energie naproti tomu nabízí „bezkonkurenční hustotu energie, kombinující nulové emise se stabilním a škálovatelným výkonem“.



Srdcem celého řešení má být vysokoteplotní plynem chlazený reaktor (HTGR) o výkonu 25 MWe. Jde o technologii čtvrté generace, která jako palivo využívá částice TRISO. Ty si můžeme představit jako maková zrnka, v jejichž jádru je oxid uranu, obalený v několika ochranných keramických vrstvách. Tyto vrstvy spolehlivě zadržují štěpné produkty i za extrémních podmínek.

Malý modulární reaktor na palubě

Klíčovou vlastností těchto reaktorů je jejich pasivní bezpečnost. Systém se v podstatě reguluje sám a udržuje teploty hluboko pod kritickými hodnotami. V případě poruchy se reaktor automaticky ochladí a vypne, aniž by k tomu potřeboval vnější zásah nebo aktivní chlazení.

Tím se zásadně liší od tradičních velkých jaderných bloků, které jsou odkázány na aktivní bezpečnostní systémy. Na vývoji a testování této technologie se podílí Technická univerzita v Delftu, která na podobném konceptu pracuje už přes deset let. Do projektu jsou zapojeni i další partneři z oblasti výzkumu, bezpečnosti a klasifikace lodí, jako jsou TNO, NRG PALLAS a Lloyd’s Register.

Nejprve na souši, pak na vodě

Realizace projektu bude postupná. V prvním roce Allseas dokončí návrhové studie a zahájí jednání s regulačními orgány. Do roku 2030 chce spustit specializované výrobní zařízení, a reaktory nejprve nasadit v pozemních průmyslových areálech, kde pomohou stabilizovat sítě, snižovat náklady a dodávat bezemisní energii. Teprve po doladění všech předpisů pro námořní provoz přijde na řadu jejich instalace na paluby největších plavidel flotily, jako jsou Pioneering Spirit, Solitaire, Audacia či Hidden Gem.

Allseas tímto krokem nejen splní své ambiciózní cíle snížit do roku 2030 emise o 30 % a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, ale také otevírá dveře nové éře námořní dopravy. Zodpovědně přistupuje i k otázce odpadu, kde zkoumá možnosti recyklace grafitu a zpracování vyhořelého paliva. Allseas klade důraz na cirkulární přístup v celém životním cyklu SMR, což zahrnuje i opětovné využití materiálů.

To má minimalizovat environmentální dopady a zajistit, že jaderná stopa projektu zůstane co nejmenší. Zkušenosti z experimentálních reaktorů v Nizozemsku i zahraničí potvrzují, že palivo TRISO je mimořádně robustní a bezpečné. Pokud se Allseas podaří dotáhnout plán do konce, může právě jaderná energie posunout námořní dopravu k čistší budoucnosti.