Audi A6 e-tron concept: Manažeři velmi blízké budoucnosti, těšte se

Elektromotory přinesly do automobilové branže nový, odvážnější design. Co se ještě před pár lety pohybovalo snad jen ve sci-fi filmech, se dnes pomalu dostává na silnice. Důkazem je i futuristické, elegantní, přitom agresivní Audi A6 e-tron concept. Poslední slůvko v názvu vnáší pochybnosti, ale Audi slibuje, že nejde o pouhé cvičení, ale téměř hotové auto. Produkce má začít do dvou let.

A nejde o malou věc, A6 e-tron je pokračovatelem slavné řady, která začala už v roce 1968 modelem 100.

Novinka stojí na platformě PPE, kterou Audi vyvíjelo s Porsche. Vůz pohání dva motory, každý na jedné nápravě. Dohromady mají výkon 350 kW (476 koní) a 800 N.m točivého momentu. Akumulátor o kapacitě 100 kWh má stačit na dojezd 700 kilometrů. Dokáže pracovat s nabíjecím výkonem až 270 kW, takže se z 5 na 80 % kapacity dobije za působivých 25 minut. Základní varianty zrychlí na stovku pod 7 sekund, nejrychlejší to zvládnou pod 4 sekundy. Auto měří 496 × 196 × 144 centimetrů.

Podívejte se na nová e-tron v akci: