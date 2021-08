Audi Skysphere vypadá jak příští Batmobil. Je to autonomní GT, ale stačí stisknout knoflík a začnou se dít věci

Audi Skysphere je koncept, designové a technologické cvičení miamského studia Audi. V téhle podobě se pravděpodobně nikdy nedostane do výroby, ale možná se setkáme s některými jeho prvky, nebo designovým jazykem. Co říkáte třeba na otevírání přední kapoty? Také vám Skysphere připomíná Batmobil?

Je to otevřený roadster, elektromobil schopný autonomní jízdy (Level 4), ale umí zásadně změnit charakter. Pokud se pasažér chce stát řidičem, stačí stisknout tlačítko. Vůz se přepne z pohodlného GT režimu do Roadster sport mode, změní nastavení podvozku, klesne níže k silnici, celé šasi se zasune a zkrátí rozvor o 25 centimetrů, do hry se zapojí aktivní aerodynamické prvky, vysunou se pedály a volant a Skysphere je připravený k ostré jízdě.

Motor má výkon 623 koní, kroutící moment 750 Nm, což má stačit k akceleraci z 0 na 100 km/h za 4 sekundy. Baterie s kapacitou 80 kWh znamená dojezd 500 km (podle Euro WLPT).

Podívejte se na úžasný Skysphere v akci: