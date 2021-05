Australané v hlubinách Pacifiku objevili plutonium z vesmíru. Vzniklo možná srážkou neutronových hvězd

Letmá prohlídka periodické tabulky prvků napoví, že prvkem s nejvyšším atomovým číslem, který se za normálních okolností vyskytuje v přírodě, je radioaktivní plutonium.

Vyskytuje se ale jen ve velmi stopových množstvích, v důsledku radioaktivních procesů, kterých se účastní uran-238. Větší množství plutonia se na Zemi nalézají až poslední dobou, kvůli nedávným pokusným jaderným explozím.

Když Anton Wallner z Australian National University a jeho kolegové našli plutonium-244 v horninách, vyzvednutých ze dna Pacifiku, tak jim bylo jasné, že jde o něco zvláštního. Plutonium se vyskytovalo ve vrstvách společně s rovněž radioaktivním železem-60. Oba dva tyto izotopy jsou podle všeho mimozemského původu.

Železo-60 bývá spojováno s explozemi nedalekých supernov. Jak ale uvádí Wallner, přítomnost plutonia-244 celou záležitost komplikuje. Může jít o pozůstatky exploze supernovy, ale také to může být stopa něčeho extrémnějšího a ještě více spektakulárního, jako je například exploze neutronové hvězdy.

Dvě možná vysvětlení

Wallnerův tým zkoumal mořské usazeniny pokrývající rozmezí asi 10 milionů let. Objevili v nich dva pulzy výskytu železa-60, jeden asi před 6,3 miliony let a pak mladší pulz, z doby asi před 2,5 miliony let.

Mladší pulz zahrnoval asi 3-4 více železa-60, což zhruba odpovídá situaci s radioaktivním rozpadem železa-60. V době uložení bylo železa-60 zhruba stejné množství. Zmíněné plutonium-244 se vyskytovalo v obou pulzech.

Přítomnost plutonia-244 má dvojí možné vysvětlení. Mohlo vzniknout společně se železem-60 při explozích nedalekých supernov. Pokud to tak bylo, tak by šlo o první přímý důkaz, že při explozích supernov může vznikat plutonium-244. Takový důkaz doposud schází.

Druhou možností je, že se plutonium-244 vyskytovalo v oblasti Sluneční soustavy již před explozemi. Hmota a záření vyvržené supernovami pak mohly tento exotický prvek dopravit na Zemi, kde skončil v hlubinách oceánu.

To by znamenalo, že se před relativně krátkou dobou, před pár miliony či desítkami milionů let, v širší oblasti Sluneční soustavy srazily neutronové hvězdy. Těsně bychom přišli o skutečně unikátní vesmírný zážitek.

Titulní foto: Maksym Kozlenko, CC BY 4.0